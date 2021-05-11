Всемирный банк даст Украине 3 млрд грн на вакцинацию от Covid-19: сколько людей смогут привить на эти деньги

Всемирный банк выделит на вакцинацию в Украине 90 миллионов евро (3,028 млрд гривен).

Об этом решении организация оповестила во вторник, 11 мая, пишет DW.

Средства предназначены на закупку вакцин в рамках глобальной инициативы COVAX по новой программе "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Программа предусматривает компенсацию расходов НСЗУ по вакцинации 10 миллионов человек и включает в себя средства не только на закупку вакцин, но и на создание инфраструктуры для хранения и доставки медпрепаратов.

Кроме того, средства пойдут на расширение возможностей тестирования и на кампанию по повышению осведомленности населения о вакцинах.

Как сообщалось ранее, глава Минздрава Максим Степанов предупредил украинцев об опасности нового штамма коронавируса, который уже подбирается к Украине.