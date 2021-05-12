Темная сторона зоомагазинов: как в вольерах страдают животные, предназначенные для продажи

В последнее время в соцсетях часто попадаются ужасные истории издевательств над животными. Зачастую в роли мучителей выступает молодежь, в основном, парни или мужчины среднего возраста. Тут понятно, что "сбой в программе доброты" случился у них где-то в глубоком детстве: они не ощутили на себе любви, заботы и ласки близких, и потому теперь сами не способны на эти чувства по отношению к другим. Совсем иное дело, казалось бы, зоомагазины, где жаждущий дарить свою любовь и заботу человек может найти себе кого-то из братьев наших меньших и сделать его жизнь сытой и счастливой. Но и здесь бывают "сбои" – то ли в подходе к продажам живого товара, то ли в подборе кадров.

"Их сделали, чтобы получить деньги"

Накануне второго праздничного уик-энда Фейсбук и Инстаграм всколыхнул пост психолога и гипнотерапевта из Харькова Романа Кузнецова:

"Сегодня я случайно зашел за кормом и столкнулся с живодерством в зоомагазине @masterzoo в ТЦ "Караван" в Харькове. Оказалось, они держат в полутораметровых клетках взрослого большого йорка и двух котов. Йорку там и развернуться негде, он все время нюхает двери, хочет выйти. Выглядит очень покинутым и неухоженным. Скорее всего, ему плохо физически. Я в ярости просто. Написал им всюду отзывы, что прошу сделать и вас тоже. Написал пост у себя в ФБ, но оказалось, что об этом живодерстве даже статья в @thevillageua выходила, но магазин никак не реагирует".

Роман обратился с просьбой о максимальном репосте своей публикации и предложил бойкотировать магазины этой сети, пока они не перестанут так продавать малышню. Но в первую очередь мужчина предложил неравнодушным людям собрать деньги, чтобы выкупить несчастного маленького щенка и передать его в добрые руки. Цена вопроса – 12 тысяч гривен. Граждане не замедлили с реакцией.

"Покупая там йорка, сделаете только хуже. Они получат деньги, а в случае больного животного надо точно знать, что семья готова выложить от 5 тысяч гривен на возможное лечение – в самом печальном случае. Хорошо, если там только обезвоживание и голодание с глистами, а может быть серьезнее. Там покупали животных, которые или умирали очень быстро, или лечение влетало в копеечку. Кроме того, публиковали в журнале очень много негативных отзывов".

"Не хочу сказать, что это хорошо, но у них чисто и они накормлены, в отличие от уличных собак и котов".

"Уличные животные – это другая проблема. Ее тоже нужно решать. Но она не отменяет живодерство в зоомагазинах. Мне таких историй про эту сеть в Фейсбуке накидали, это просто жесть".

"При чем тут уличные? Уличные животные рождаются бесконтрольно или выбрасываются недобрыми людьми. Собаки, которых продают в подобных зоомагазинах, породистые. Их разводят СПЕЦИАЛЬНО для того, чтобы посадить в такую камеру и получить за них бабло. Все! Никакой любви и мимишности, чистый заработок. ... Вы так говорите "они накормлены", как будто их спасли из каких-то ужасных условий, обогрели и накормили. Их сделали, чтобы получить деньги. Для них это просто товар, а товар должен иметь товарный вид, поэтому конечно они будут откормлены, а в клетке будет чисто".

"Эти магазины вообще стоило бы закрыть. Уже была одна волна протестов, но вижу, им как с гуся вода, удачи вам с выкупом".

Озаботились также судьбой пушистиков: "А котики в нормальном состоянии? Может, им тоже помощь нужна? Хорошо бы и котов выкупить".

Еще надо спасти животных из цирков и зоопарков

Но альтруизм Кузнецова разделили не все, а в призывах к спасению некоторые увидели "пиар" и раздувание шумихи.

"Может, оставить магазины, где животные в чистоте, накормлены, и СКОРО найдут своих хозяет, а заняться чем-то действительно важным? Роман, как же цирки и зоопарк? Как вам лев в клетке 5х5? Йорк выберется из клетки. А лев? А волк? Со стороны мне этот пост похож, на "посмотрите, какой я спасатель! Какой я молодец! Хочу купить собачку, которую и без меня купят, но быстрее". Роман, если ты такой моралист и спасатель, то спаси животных из цирков и зоопарков, подними эту тему. Тогда мы поймем, что это не просто хайп, а ты действительно думаешь о спасении животных, а не только йорков".

"Это просто хайп и пиар. Посмотрите, я спасаю йорков и вас спасу. Неплохой ход".

"Товарищ, извините за прямоту, но вы – паникер. Я – частый посетитель именно этой точки мастерзоо и самолично вижу, как этого 5-месячного йорика выгуливают. Не стоит поднимать волну негатива по поводу того, чего даже не знаете наверняка. Взрослые люди же, не вижу смысла в такой волне хейта (или просто ищете на чем похайпить?)".

Обращаясь к оппонентам, часть людей опубликовала истории своих покупок в магазинах этой сети.

"Да вы просто слепы и глухи. Про эту сеть это не первая волна. Как они обращаются с грызунами, я тоже лично видела. Мой первый крыс, купленный у них, был болен, в паразитах и умер очень рано от жуткой болезни".

"Рыб покупать здесь не советую. За 1 месяц умерло 6 из 18, остальных ждет та же участь, очевидно. Они чем-то больны. Консультировалась с продавцами, обсуждали содержание, уход, питание – все ок, но почему-то они потихоньку дохнут, и никто не знает почему, только разводят руками".

"Ужасный магазин. Неприветливый персонал. Никогда не помогут с выбором товара... Сразу видно, что персонал – неквалифицированные специалисты. А также ужасное содержание животных, вонь и наглое руководство".

"Я бывал в другом магазине этой сети, там нет крупных животных, продавали только мелких – хомячков, крысок, но не котов и собак, – объясняет "Телеграфу" Роман Кузнецов. – В этом районе города оказался случайно и зашел в магазин за кормом. Уже потом мне писали в комментариях, что в Киеве в некоторых магазинах такое тоже есть, значит, это не единственный магазин их сети, где таким промышляют".

Содержание собачки и котов поразило Кузнецова и как человека, любящего животных, и как специалиста.

"В первую очередь ужаснул маленький "аквариум" – место за стеклом, где нет игрушек. А для детей – неважно, детей каких существ (млекопитающих) – важен период детства. У тех, что оказались в магазине, обыдненная среда, у них недостаточно стимулов вокруг, следовательно, не будет нормально развиваться нервная система. Плюс, у них просто нет укромного места, где они себя будут чувствовать в безопасности. Это тоже нездорово для них. Как потом мы уже узнали от продавщицы, эта собака ходит под себя, там же спит – бывает такое. В общем, условия содержания ужасные", – добавляет Роман.

Отметилось в комментариях и руководство сети зоомаркетов MasterZoo, уверяя, что "Сеть очень ответственно относится к условиям содержания любимцев во всех магазинах.

Собачка, о которой идет речь – щенок 5 месяцев, имеет все необходимые условия для малышей: почасовое питание, регулярные прогулки. ... Все четвероногие друзья живут в вольерах, которые прошли реконструкцию и оборудованы по всем международным стандартам: пол с подогревом, игрушки, постоянный доступ к воде и качественное, сбалансированное по возрасту и породе питание. Каждое утро и каждый вечер любимцы под наблюдением консультантов гуляют по территории зоомаркета".

Йорк стал Йонасом и теперь живет в семье

На самом деле, крупных животных в зоомагазинах можно сравнить с воспитанниками детдомов, у которых также нет своего "уголка", личных милых вещичек, а главное – обнимашек-целовашек, семейной любви и заботы.

"Нет укромного места – животное само с собой не может побыть, и социализации нормальной тоже нет, потому что четверолапым нужно контактировать и с людьми, и с себе подобными. За полгода своей жизни собака не видела улицы – у нее не было нужных прививок и потому ее выгуливали просто по магазину. Там уверяют, что йорку 5 месяцев, он к ним поступил от заводчиков", – уточняет Кузнецов.

Буквально пары дней хватило, чтобы собрать достаточно средств для покупки собаки – 10 тысяч из необходимых 12-ти. Недостающую сумму вложил сам Роман с одобрения супруги.

Нашлась и семья, готовая дать маленькому питомцу все, чего он был лишен в первые месяцы жизни. Теперь малыша зовут Йонас. А Роман Кузнецов по документам, которые выдали для маленького йорка, намерен узнать заводчиков и пообщаться с ними.

У щенка есть паспорт и была базовая прививка от бешенства, но не все прививки, потому на улице ему гулять нельзя было. Новые хозяева сразу же позаботились о прививках. Они были у ветеринара, который сказал, что собака здорова, но сильно неухоженная. И предположили, что скорее всего, она несколько старше, ей около восьми месяцев.

Поддерживающим комментариям Роман не удивился: "Мне написали много ужасных историй. Одна барышня отозвалась – она у них постоянно выкупает крысок, потому что они там вечно больные, недокормленные и в ужасных условиях, и она их таким образом спасает".

А поисковая система интернета добавила негативных отзывов в адрес зоомагазинов. Пока что неравнодушные граждане занимаются проблемами животных в одном магазине, но, вполне возможно, что и в других такие же условия.

Не стали для психотерапевта неожиданностью и хейтеры.

"Я тоже подписан на разных активистов, и они говорят, что всегда будут недовольные, кто-то будет в чем-то обвинять, и я был к этому готов. Удивили предложения типа: "лучше вы идите в приют – там условия хуже". Очень странная логика сравнивать возможности бизнеса и волонтеров", – рассказывает наш собеседник.

Дабы избавить других животных от "тюремных" условий содержания, Роман Кузнецов подготовил и зарегистрировал петицию к президенту Украины.

"Ее суть – требование наложить запрет на продажу животных в зоомагазинах. Надо, чтобы этим занимались исключительно профессиональные заводчики, которые могут обеспечить питомцам необходимые условия. В основном это касается крупных млекопитающих. С грызунами и рыбками, думаю, проще, для них возможно обеспечить нормальные условия. Для котов и собак – нет!", – резюмировал активист.

11 мая петиция была опубликована. Если вам также небезразлична судьба животных – загляните на сайт электронных петиций и подайте за нее свой голос.