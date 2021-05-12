В Украине перекроят карту трех городов: что об этом известно

Сегодня, 12 мая, на заседании Кабинета министров приняли решение о том, что три украинских города изменят свои границы (смотри карты).

Так, согласно решению министров, свою территорию увеличат город Миргород Полтавской области (площадь увеличат на 1398,91 га) и Сосновка Львовского региона, которая станет больше на 102,5924 га.

Расширит свои границы на 2326,0000 га и город Ильинцы Винницкой области.

Напомним, Российская Федерация для вторжения в Украину может использовать несколько направлений. По словам главы СБУ Ивана Баканова, основных путей пять. Карту того, откуда наше государство может подстерегать опасность от соседа-агрессора, представили на Всеукраинском форуме по безопасности. К сожалению, напасть могут не только со стороны РФ.