В Украине нет столько доз: Минздрав осадил правительство за обещания по COVID-вакцинации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 12 мая, заявил, что желающих получить прививку от коронавируса Covid-19, которые записывались в электронную очередь через приложение "Дія", начнут прививать уже в ближайшие выходные, однако в Минздраве уже опровергли его слова.

В частности, во время пресс-конференции в Черниговской облгосадминистрации Шмыгаль сказал: "В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал "Дія", смогут получить вакцины уже в порядке живой очереди. То есть все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в соответствующие кабинеты прививки на своей территории и получать прививки теми вакцинами, которые доступны".

Вместе с тем, уже через несколько часов замглавы Минздрава - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко фактически опроверг слова Шмыгаля, заявив, что вакцинировать от коронавируса зарегистрированных в "Дії" людей будут только из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет.

"Есть все желающие, и есть возможности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении", - сказал Ляшко во время прямого эфира в Instagram "Радио Свобода".

Он добавил, что сейчас у Минздрава в приоритете провакцинировать на ближайших выходных люди старше 65 лет.

"В листе ожидания в "Дії" у нас таких есть 23,9 тысяч человек (из этой группы – ред.) и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных", - сказал главный санврач Украины.

Как сообщалось, 11 мая министр здравоохранения Максим Степанов отрапортовал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что украинцы вовсю записываются на вакцинацию через приложение "Дія", а вакцинировать их будут строго в определенные дни - в выходные.