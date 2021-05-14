Какой праздник 14 мая: народные приметы и запреты

В пятницу, 14 мая, почитается память пророка Иеремии (в народе - Еремей), второго из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете.
Родился Иеремия возле Иерусалима, а его пророческая деятельность началась в 15 лет, когда было самое бурное правление Иудейского царства. Изображая предстоящее иудеям рабство царю вавилонскому, пророк надел на шею деревянное, а после и железное ярмо. После предсказывания, что вавилонский царь опустошит египетскую землю и уничтожит поселившихся в ней иудеев, Иеремий был убит своими же земляками.
Также этот день прозвали Запрягальником - на Руси как раз в эти дни начиналась пахота и сразу за ней посев. Также считается, что Еремей самого нерадивого на работу из дома мог погнать: "На Еремея и ленивая соха в поле выезжает".
Обычно 14 мая зацветал крыжовник. На Еремея проводилось большое количество посевных работ, а чтобы урожай получился хороший, смотрели за погодными приметами.
Народные приметы 14 мая
Облачная погода в этот день - зима придет рано и будет очень морозной.
Если солнце при восходе ясное, то и лето будет таким же.
Вечерняя роса - к хорошей погоде на следующий день.
Родившимся 14 мая будет покровительствовать судьба. Носить им следует рубин.
Что запрещено делать 14 мая
Нельзя 14 мая давать взаймы зерна и семена - урожая не будет.
В этот день запрещено лениться.
Наши предки не рыбачили и не ели рыбу 14 мая, веря в то, что так можно лишиться дара речи.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 мая синоптики прогнозируют дожди.