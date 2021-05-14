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Какой праздник 14 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 14 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 14 мая, почитается память пророка Иеремии (в народе - Еремей), второго из четырех величайших пророков, о которых упоминается в Ветхом Завете.

Родился Иеремия возле Иерусалима, а его пророческая деятельность началась в 15 лет, когда было самое бурное правление Иудейского царства. Изо­бра­жая пред­сто­я­щее иуде­ям раб­ство ца­рю ва­ви­лон­ско­му, пророк надел на шею деревянное, а после и железное ярмо. После предсказывания, что ва­ви­лон­ский царь опу­сто­шит египетскую зем­лю и уни­что­жит по­се­лив­ших­ся в ней иуде­ев, Иеремий был убит своими же земляками.

Также этот день прозвали Запрягальником - на Руси как раз в эти дни начиналась пахота и сразу за ней посев. Также считается, что Еремей самого нерадивого на работу из дома мог погнать: "На Еремея и ленивая соха в поле выезжает".

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Обычно 14 мая зацветал крыжовник. На Еремея проводилось большое количество посевных работ, а чтобы урожай получился хороший, смотрели за погодными приметами.

Народные приметы 14 мая

  • Облачная погода в этот день - зима придет рано и будет очень морозной.

  • Если солнце при восходе ясное, то и лето будет таким же.

  • Вечерняя роса - к хорошей погоде на следующий день.

  • Родившимся 14 мая будет покровительствовать судьба. Носить им следует рубин.

Что запрещено делать 14 мая

  • Нельзя 14 мая давать взаймы зерна и семена - урожая не будет.

  • В этот день запрещено лениться.

  • Наши предки не рыбачили и не ели рыбу 14 мая, веря в то, что так можно лишиться дара речи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 мая синоптики прогнозируют дожди.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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