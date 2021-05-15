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Суббота, 15.05.2021
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Коронавирус сбавляет темпы в Украине, но страдает все больше детей: свежая сводка на 15 мая

Коронавирус сбавляет темпы в Украине, но страдает все больше детей: свежая сводка на 15 мая
Обновлено 08:46 Сегодня Телеграф

На утро субботы, 15 мая, в Украине зафиксировано 6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, на 766 случаев меньше, чем сутки раньше. В частности, заболели 347 детей, больше всего за последние пять дней и 233 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так за последние пять дней ситуация по заболеваемости среди детей выглядела так:

  • 14 мая - 336
  • 13 мая - 289
  • 12 мая - 180
  • 11 мая - 89
  • 10 мая - 159

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2197 человек;

летальных случаев - 322;

выздоровели - 17202 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 76 496 (в том числе методом ПЦР - 34108, методом ИФА - 14028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28360).

За все время пандемии в Украине

заболело - 2150244 лица;

выздоровели - 1849803 лица;

летальных исходов - 47 942;

проведения ПЦР-тестов - 9824399.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, от какой вакцины от коронавируса пострадало больше всего украинцев.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Украина, Статистика, Коронавирус, Максим Степанов.
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