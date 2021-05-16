Нужно просто перестать заправляться: украинцы обсуждают ситуацию с бензином премиум-класса на АЗС

После того, как в пятницу, 14 мая, Кабмин Украины установил государственное регулирование цен на топливо, а в ответ часть заправок приостановила продажу бензина премиум класса, украинцы в соцсетях взорвались бурей негодования.

При этом, в основном, их негодование было направлено не на сети АЗС, а на Кабмин и президента страны Владимира Зеленского. Откровенно негативные и оскорбительные посты мы публиковать не будем, однако небольшую подборку саркастических и оригинальных постов опубликуем.

Так, киевлянка, волонтер и блогер Дана Яровая на своей странице в соцсети Facebook припомнила известное выражение Зеленского по поводу прекращения войны на Донбассе "просто нужно перестать стрелять" и переиначила его:

Также она предложила властям не останавливаться на этом решении, а, к примеру, ввести тотальный локдаун и закрыть все виды транспорта, ведь тогда никому не нужно будет и топливо:

Роман Пелех на своей странице провел параллель между избранием президентом Украины предводителя юмористического шоу "Квартал 95" Зеленского и исчезновением бензина А-95:

Он также призвал правительство и Зеленского не останавливаться на достигнутом введении госрегулировании цен в стране с рыночной экономикой и вспомнить о "законе о трех колосках" 1932 года, расстрелах на месте нарушителей с конфискацией их имущества, как еще одной "прогрессивной" экономической мере:

Украинский журналист, соучредитель партии "Демократична Сокира" Виктор Трегубов на своей странице порадовался, что "один его друг" месяц назад купил в США хоть и побитый, но гибридный автомобиль.

Однако в комментариях его призвали сильно не радоваться, ведь неизвестно, что власти Украины могут сделать с электричеством:

Как сообщалось, "Телеграф" разобрал решение Кабмина об ограничении цен на топливо, выяснив плюсы, минусы и подводные камни такого шага.