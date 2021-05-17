Скачать
Понедельник, 17.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
"Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Главные события недели: арест Медведчука, стрельба в Казани и отставки в Кабмине
Непредсказуемый биткоин: выгодный инвестиционный инструмент или афера века?
Непредсказуемый биткоин: выгодный инвестиционный инструмент или афера века?
В синагоге возле Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна: видео происшествия и данные о пострадавших
В синагоге возле Иерусалима во время молитвы обрушилась трибуна: видео происшествия и данные о пострадавших

Статистика по коронавирусу в Украине продолжает улучшаться: данные на 17 мая

Статистика по коронавирусу в Украине продолжает улучшаться: данные на 17 мая
08:27 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 2 136 человек с "короной".

Об этом говорится в отчете министра здравоохранения Максима Степанова 17 мая.

По данным Минздрава за 24 часа в стране:

  • 1260 граждан госпитализировали,
  • 109 человек умерли,
  • 6869 вылечились от болезни,
  • 17306 людей сдали ковид-тест. 

С начала первого заболевшего коронавирусом в стране заразились 2,15 млн, умерли из них 48,1 тысячи, а вылечились только 1,86 млн украинцев. 

За последний день больше всего людей заболели:

  • в Донецкой области 190 граждан,
  • 182 жителя Ровенщины,
  • 137 человек на Сумщине,
  • в Днепропетровской области 134 украинца,
  • "корону" подхватили 134 из сдававших тест на коронавирус. 

В то же время 940 тысяч граждан вакцинировались с начала кампании прививок. 

Напомним, что ранее врач-инфекционист рассказала о неправильных подходах к лечению COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 157

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит
02 "Не разумею вашу псячу мову": преподаватель из Черноморска оскандалился заявлением об украинском языке
03 "Управление как? - Никак!!!": опубликованы записи чёрных ящиков Ан-26, разбившегося под Чугуевым
04 Известный украинский инфекционист рассказала, как нельзя лечить коронавирус
05 Нужно выскочить из "минской колеи": Зеленскому озвучили "домашнее задание" накануне встречи с Байденом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 16 мая: ограничение продажи топлива в Украине, взрыв элеватора в Харькове, обстрелы Израиля
Итоги дня 16 мая: ограничение продажи топлива в Украине, взрыв элеватора в Харькове, обстрелы Израиля
&quot;Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец&quot;: жертвы семейного насилия готовы на суицид
"Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец": жертвы семейного насилия готовы на суицид
Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры
Украинской земле предрекли серьезный рост в цене: озвучены цифры
&quot;Мисс Вселенная-2020&quot;: названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)
"Мисс Вселенная-2020": названо имя победительницы конкурса красоты (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь