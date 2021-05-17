Статистика по коронавирусу в Украине продолжает улучшаться: данные на 17 мая

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 2 136 человек с "короной".
Об этом говорится в отчете министра здравоохранения Максима Степанова 17 мая.
По данным Минздрава за 24 часа в стране:
С начала первого заболевшего коронавирусом в стране заразились 2,15 млн, умерли из них 48,1 тысячи, а вылечились только 1,86 млн украинцев.
За последний день больше всего людей заболели:
В то же время 940 тысяч граждан вакцинировались с начала кампании прививок.
Напомним, что ранее врач-инфекционист рассказала о неправильных подходах к лечению COVID-19.