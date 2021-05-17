Во все села Украины протянут Интернет: Зеленский назвал сроки

Власти Украины планируют обеспечиить быстрый доступ к фиксированному интернету в 2021 году по всей территории страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на "Diia Summit 2.0" в понедельник, 17 мая.

"Еще один пункт моей программы – быстрый доступ к интернету для всех жителей нашей любимой Украины … В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету 3 тысяч украинских сел, их школы, больницы, библиотеки", - сказал Зеленский.

В этом контексте отметил, что за последние полгода более 2 миллионов граждан Украины уже получили доступ к скоростному интернету 4G.

За это же время, по словам Зеленского, "миллионы украинцев освоили азы цифровой грамотности".