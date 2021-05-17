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Понедельник, 17.05.2021
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Во все села Украины протянут Интернет: Зеленский назвал сроки

Во все села Украины протянут Интернет: Зеленский назвал сроки
23:34 Сегодня Телеграф Wifi-гид

Власти Украины планируют обеспечиить быстрый доступ к фиксированному интернету в 2021 году по всей территории страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на "Diia Summit 2.0" в понедельник, 17 мая.

"Еще один пункт моей программы – быстрый доступ к интернету для всех жителей нашей любимой Украины … В этом году мы стремимся обеспечить доступ к фиксированному интернету 3 тысяч украинских сел, их школы, больницы, библиотеки", - сказал Зеленский.

Зеленский назвал точную дату, когда Украина станет "государством без бумажек"

В этом контексте отметил, что за последние полгода более 2 миллионов граждан Украины уже получили доступ к скоростному интернету 4G.

За это же время, по словам Зеленского, "миллионы украинцев освоили азы цифровой грамотности".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Интернет, Доступ, Владимир Зеленский.
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