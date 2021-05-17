Создателей нового фильма про Крым внесли в "черный список": названы имена

17 мая 2021 года список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины пополнился еще шестью гражданами РФ.

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины добавило в "черный список" создателей российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" - трех российских актеров: Александра Зачиняева, Валерия Карпова, Ивана Соловьева, режиссера Веру Соколову, оператора Леонида Рудкевича и композитора Евгения Ширяева.

Все они принимали участие в создании фильма "Пункт пропуска. Офицерская история", который расскажет о двух военнослужащих-крымчанах, которые попадают в плен Службы безопасности Украины. В описании фильма говорится, что картина якобы "основана на реальных событиях".

Ранее, "Телеграф" писал, что СБУ запретила въезд в Украину известному российскому артисту Моргенштерну. Алишер Валеев (настоящее имя репера) также прокомментировал свое попадание в черный список, написав у себя в Инстаграме, что любит Украину.