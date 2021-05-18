Доказательств достаточно: в Украине завершили досудебное расследование против отстраненного главы КСУ

Следователи ГБР завершили расследование против отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого относительно его участия в схеме по завладению активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ему инкриминируют правонарушения по ч.2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст.386 (воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения).

В сообщении говорится, что в октябре 2018 года Тупицкий подкупил свидетеля для того, чтобы тот отказался от дачи показаний или предоставил недостоверную информацию в пользу бывшего главы Высшего хозсуда Украины, касаемо противоправного завладения имущества указанного завода.

Кроме того, указывается, что в 2018-19 годах он предоставлял заведомо недостоверные показания следователю ГПУ.

"Сейчас, учитывая то, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта, стороне защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, подозрение по этому делу Тупицкому огласили еще 19 января.

А 13 мая в его доме прошли обыски.