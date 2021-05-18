Одна из украинских областей вернулась в "оранжевую зону" карантина

В Украине лишь одна область находится в "оранжевой зоне" по уровню эпидемиологической опасности.

Это следует из отчета Минздрава за 17 мая.

Речь идет о Донецкой области, там зафиксировано превышение эпидпорога на уровне 101,5%.

В остальных регионах Украины, без учета оккупированных территорий, эпидемическая ситуация соответствует показателям "желтой зоны".

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине наблюдается позитивная динамика с распространением COVID-19, а потому некоторые области вскоре могут выйти в "зеленую зону".

Несмотря на это, в Украине намерены развернуть центры вакцинации и в срочном порядке вакцинировать учителей.

По состоянию на утро вторника, в стране было зафиксировано 4095 новых случаев инфицирования коронавирусом, а погибли 285 человек.