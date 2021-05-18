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Вторник, 18.05.2021
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Одна из украинских областей вернулась в "оранжевую зону" карантина

Одна из украинских областей вернулась в "оранжевую зону" карантина
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф

В Украине лишь одна область находится в "оранжевой зоне" по уровню эпидемиологической опасности.

Это следует из отчета Минздрава за 17 мая. 

Речь идет о Донецкой области, там зафиксировано превышение эпидпорога на уровне 101,5%.

В остальных регионах Украины, без учета оккупированных территорий, эпидемическая ситуация соответствует показателям "желтой зоны".

Коронавирус в Украине

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине наблюдается позитивная динамика с распространением COVID-19, а потому некоторые области вскоре могут выйти в "зеленую зону"

Несмотря на это, в Украине намерены развернуть центры вакцинации и в срочном порядке вакцинировать учителей. 

По состоянию на утро вторника, в стране было зафиксировано 4095 новых случаев инфицирования коронавирусом, а погибли 285 человек.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Донецкая область, Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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