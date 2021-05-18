Одна из украинских областей вернулась в "оранжевую зону" карантина

В Украине лишь одна область находится в "оранжевой зоне" по уровню эпидемиологической опасности.
Это следует из отчета Минздрава за 17 мая.
Речь идет о Донецкой области, там зафиксировано превышение эпидпорога на уровне 101,5%.
В остальных регионах Украины, без учета оккупированных территорий, эпидемическая ситуация соответствует показателям "желтой зоны".
Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине наблюдается позитивная динамика с распространением COVID-19, а потому некоторые области вскоре могут выйти в "зеленую зону".
Несмотря на это, в Украине намерены развернуть центры вакцинации и в срочном порядке вакцинировать учителей.
По состоянию на утро вторника, в стране было зафиксировано 4095 новых случаев инфицирования коронавирусом, а погибли 285 человек.