Коронавирусная карта Украины позеленеет: Шмыгаль сделал оптимистичное заявление

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью и часть областей вскоре могут перейти из "желтой" в "зеленую" зону эпидемиологической опасности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины, сообщает Офис президента в понедельник, 17 мая.

"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности ", - отметил премьер.

Шмыгаль отметил, что на сегодня в Украине 243 тысяч активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

Как сообщалось, 15 мая главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна готовится к новой волне коронавируса, в связи с чем Минздрав предпринимает ряд мер.