Передохнуть от дождей смогут не все: какой будет погода в Украине в четверг 20 мая

В Украине 20 мая ожидается дождливая погода, но в ряде областей будет сравнительно сухо.
Об этом 19 мая в своем прогнозе рассказала синоптик Наталья Диденко.
В среднем на территориях страны ожидается температура от +17 до +23 градусов. Западные регионы будут более прохладными, от +14 до +18 градусов.
В зоне Волынской, Житомирской, киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей особых осадков не ожидается.
В Киеве 20 мая осадков не ожидается. В течение дня воздух нагреется до +18 градусов.
При этом на Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, как ранее украинский синоптик рассказал о том, как изменится погода в Украине летом.