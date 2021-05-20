Передохнуть от дождей смогут не все: какой будет погода в Украине в четверг 20 мая

В Украине 20 мая ожидается дождливая погода, но в ряде областей будет сравнительно сухо.

Об этом 19 мая в своем прогнозе рассказала синоптик Наталья Диденко.

В среднем на территориях страны ожидается температура от +17 до +23 градусов. Западные регионы будут более прохладными, от +14 до +18 градусов.

В зоне Волынской, Житомирской, киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей особых осадков не ожидается.

В Киеве 20 мая осадков не ожидается. В течение дня воздух нагреется до +18 градусов.

При этом на Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, как ранее украинский синоптик рассказал о том, как изменится погода в Украине летом.