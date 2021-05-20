Подготовка в лучших традициях "совка": что происходит возле ГП "Антонов" накануне пресс-конференции Зеленского

В годовщину инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая в полдень должна начаться пресс-конференция по итогам двух лет пребывания в должности.

Мероприятие состоится на территории государственного предприятия "Антонов", расположенном в Святошинском районе Киева.

Представители различных СМИ с самого утра начали прибывать к "Антонову", но так как на саму территорию никого из прессы не пропускали вплоть до 10:30, они имели возможность наблюдать за тем, как происходит подготовка к этому мероприятию, по крайней мере, со стороны коммунальных служб.

Так, сообщает интернет-издание "VESTI", с самого утра основную ведущую к ГП "Антонов" автодорогу – проспект Победы, активно и тщательно убирают от мусора, тротуары вдоль дороги также чистят.

Расположенные же вдоль дороги газоны подстригают целыми отрядами:

У самой же проходной на территорию ГП уже за два часа до начала пресс-конференции образовалась очередь из журналистов и операторов телекамер с аппаратурой.

При этом народ расположился кто как мог: большинство стояли в очереди, некоторые разместились на близлежащей остановке.

Фото: Юлия Забелина, "Телеграф"

Само мероприятие называется "Президент 2.0".

По крайней мере, такой вывод можно сделать из табличек, установленных на территории ГП "Антонов" и запечатленных журналистами: