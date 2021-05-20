Зеленский признал провал вакцинации и назвал "виновных"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о темпах вакцинации. Украина имеет контракты на 45-47 млн доз вакцин, что соответствует плюс минус количеству населения.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции 20 мая по итогам второго года президентства.

"Мы должны понять, что мы сделали 1 млн вакцин. Мы не член ЕС, мы не член НАТО, мы не в приоритете по предоставлению вакцин, мы должны это понять", - заявил Зеленский".

Также он добавил, что распределение вакцин в мире – несправедливое.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 мая уже 964 745 человек получили первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2, а 48 070 человек получили обе дозы вакцины.

Экс-министр министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что срыв вакцинации произошел по всему миру, а темпы вакцинации в Украине зависят исключительно от наличия вакцин в стране.

18 мая, Верховная Рада проголосовала за отставку главы Минздрава Максим Степанов.