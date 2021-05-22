Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно

В Украине собираются ввести систему премирования для водителей, сообщивших о нарушениях ПДД.

О том, как будет работать эта система рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

В частности, в случае, если автомобилист станет свидетелем нарушения ПДД и сообщит о нем в полицию, то в качестве вознаграждения получит процент от суммы штрафа.

"Это план, который МВД реализует вместе с депутатами Верховной Рады. Сейчас заканчивается подготовка законопроекта", - рассказал Геращенко.

По его словам, в Узбекистане и Сербии уже есть возможность для каждого водителя установить у себя специальное программное обеспечение, дабы "сливать" данные о нарушителях. Телефон водителя находится у лобового стекла во время движения.

"Когда он видит, что кто-то брутально нарушает правила дорожного движения, он кликает на экран телефона, и видео отправляется в полицию. Полицейские смотрят, где это было, кто отправил видео (в случае Украины - верифицируется это через "Дію"), по номеру авто устанавливается водитель, и ему отправляют штраф", - объяснил детали нововведения замминистра.

Как сообщал "Телеграф", во Львове, на улице Тракт Глинянский, полицейские оштрафовали пьяного водителя Toyota Camry в общей сложности на 100 тысяч гривен, после увеличения штрафов за нарушение ПДД, которые вступили в силу в полночь среды, 17 марта.