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Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно

Украинским водителям хотят платить за жалобы на нарушителей ПДД: что об этом известно
Обновлено 09:27 Сегодня Телеграф

В Украине собираются ввести систему премирования для водителей, сообщивших о нарушениях ПДД.

О том, как будет работать эта система рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко.

В частности, в случае, если автомобилист станет свидетелем нарушения ПДД и сообщит о нем в полицию, то в качестве вознаграждения получит процент от суммы штрафа.

"Это план, который МВД реализует вместе с депутатами Верховной Рады. Сейчас заканчивается подготовка законопроекта", - рассказал Геращенко.

По его словам,  в Узбекистане и Сербии уже есть возможность для каждого водителя установить у себя специальное программное обеспечение, дабы "сливать" данные о нарушителях. Телефон водителя находится у лобового стекла во время движения.

"Когда он видит, что кто-то брутально нарушает правила дорожного движения, он кликает на экран телефона, и видео отправляется в полицию. Полицейские смотрят, где это было, кто отправил видео (в случае Украины - верифицируется это через "Дію"), по номеру авто устанавливается водитель, и ему отправляют штраф", - объяснил детали нововведения замминистра.

Как сообщал "Телеграф", во Львове, на улице Тракт Глинянский, полицейские оштрафовали пьяного водителя Toyota Camry в общей сложности на 100 тысяч гривен, после увеличения штрафов за нарушение ПДД, которые вступили в силу в полночь среды, 17 марта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Штрафы, ПДД, Премии, Антон Геращенко, Нарушения ПДД, видеофиксации.
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