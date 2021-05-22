Оскорбившую марш вышиванок девушку в Харькове наказали: что произошло

Харьковчанка Евгения Бабкова, которая оскорбила участников акции ко Дню вышиванки, опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы.

Видео с ее извинениями разошлось по сети и в частности, опубликовано в местном Telegram-канале "Харьков 1654".

"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.

"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей стран и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова.

Как сообщалось, ранее харьковчанка уже извинялась за свои слова, а также подчеркивала, что не выступает за Россию и ничего против Украины не имеет.