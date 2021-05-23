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Тест для соседей: о чем говорят оценки Украины от жюри на "Евровидении"

Тест для соседей: о чем говорят оценки Украины от жюри на "Евровидении"
10:22 Сегодня Телеграф

Голосование за участников от Украины - группу Go_A, - зрителей и жюри стран-участниц 65-го международного песенного конкурса "Евровидение 2021" было очень показательным и символичным: украинцы выступали с песней на своем языке, текст которой был неясен для жителей западной и центральной Европы, однако близок для стран-соседей Украины, а значит можно было ожидать симпатий и от жюри из этих государств, но действительность оказалась другой.

Об этом пишет украинский журналист, редактор интернет-издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко на своей персональной странице в соцсети Facebook в воскресенье утром:

"#цинічнийміжнародник Вибір україномовної пісні для переважно англомовного Євробачення - це не просто нестандартний хід. Для мене це був також тест для сусідів, для яких слов'янська мова є або основною, або "общепанятной"

Да-да, звичайно ж, це просто пісенний конкурс, нікакой палітікє 

Отже, перше місце за рівнем символізму  обіймає Польща, де глядачі дали нам 12 балів, а "професійне жюрі" - 0 (прописом - нуль)

Молдова, де не тільки в політиці додонівці досі сильні, а й на шоубіз сильно впливає Росія - глядачі 10, "професійне жюрі" - 0

Чехія - те саме, 10-0

Хорватія та Сербія - однаково по 8-0

Росія - ну тут все ясно, 7-0

Словенія 7-0

Болгарія 6-0

Північна Македонія 4-0

Для порівняння, Литва - 12-12

Аполитичность во всей красе: итоги "Евровидения" разозлили украинцев

Да-да, я знаю, що Західна Європа у більшості дала по нулям, причому і журі, і глядачі, але там ще й мова могла зіграти, а тут - ні, і розбіжність з глядацькими симпатіями показова", - написал Сидоренко.

Как сообщалось, украинская группа Go_A  выступила на "Евровидении-2021" с украиноязычной песней "Шум". Она заняла пятое место с результатом в 364 балла. Победителем конкурса в 2021 году стала Италия - группа Måneskin с песней "Zitti E Buoni"

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 276

Все по теме:

Евровидение, Голосование, Итоги, Блог, Сергей Сидоренко, Go_A.
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