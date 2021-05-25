Манит выпить водки и принести закладку: школа в Киеве неприятно поразила психотерапевта (фото, видео)

Киевская психотерапевт Василиса Левченко поделилась нелицеприятными впечатлениями от одной из киевских школ, где явно хочется не учиться, а уколоться и выпить спиртного.

Своими впечатлениями она поделилась в Instagram.

Так, по мнению психотерапевта, спортплощадка, где она присела, "манит выпить на ней водки из пластикового стакана и принести закладку".

Левченко также показала стул, на котором, "наверное, казнят троечников".

Также она вспомнила про запах школьного мокрого паркета, который "помыли деревянной шваброй с гнилостной тряпкой и запах тряпки для доски" и "как воняет тушеной капустой из столовки, как из спортзала несет резиновыми мячами и потом".

Как сообщал "Телеграф", в Подольске Одесской области школьник из 8-го класса взорвал петарду прямо посреди урока, в результате чего сам пострадал.

Также в одном из учебников для 10 класса в Украине нашли ссылку на порносайт.