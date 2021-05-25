"Извините, братья Беларусы, никаких больше белорусских продуктов и товаров. Диктаторов не свергают шариками" – Алексей Давиденко

Украинский предприниматель, владелец сети специализированных магазинов медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко заявил, что ввиду последних событий в Беларуси в его сети магазинов, а также в домашнем обиходе, больше не будет белорусских товаров.

Об этом Давиденко написал на своей странице в социальной сети Facebook:

"Извините, братья Беларусы.

Никаких больше белорусских продуктов.

Никаких больше белорусских авиалиний.

Я буду презирать тех украинских депутатов, мэров, губернаторов и министров, которые будут поддерживать публично режим Лукашенко или тратить бюджетные украинские деньги на закупку белорусских автобусов, тракторов и прочих товаров.

Из своего домашнего обихода.

Н***й.

Вкусный белорусский майонез.

Вкусный белорусских пломбир.

В нашей сети магазинов.

Не будет белорусских товаров, как в своё время мы вывели из ассортимента все без исключения российские.

Каждый выбирает для себя.

Я более не готов своими деньгами спонсировать режим слетевшего с катушек диктатора.

Да.

Это мой призыв к любому простому адекватному человеку, который как и я не влияет на геополитику, но считает правильным сделать хоть что-то конкретное.

Извините, братья Беларусы.

Но диктаторов не свергают шариками.

Шарики приводят к тому, что лучших и самых отважных из вас по одному истребляют, а остальных превращают в безмолвных и безвольных рабов.

Вы сделали свой выбор.

Теперь, выбор за каждым из нас", – написал предприниматель.

Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью со среды, 26 мая, и запрещает украинскм компаниям и самолетам находиться в воздушном пространстве этой страны.