"Извините, братья Беларусы, никаких больше белорусских продуктов и товаров. Диктаторов не свергают шариками" – Алексей Давиденко

Украинский предприниматель, владелец сети специализированных магазинов медицинского оборудования "Медтехника" Алексей Давиденко заявил, что ввиду последних событий в Беларуси в его сети магазинов, а также в домашнем обиходе, больше не будет белорусских товаров.
Об этом Давиденко написал на своей странице в социальной сети Facebook:
"Извините, братья Беларусы.
Никаких больше белорусских продуктов.
Никаких больше белорусских авиалиний.
Я буду презирать тех украинских депутатов, мэров, губернаторов и министров, которые будут поддерживать публично режим Лукашенко или тратить бюджетные украинские деньги на закупку белорусских автобусов, тракторов и прочих товаров.
Из своего домашнего обихода.
Н***й.
Вкусный белорусский майонез.
Вкусный белорусских пломбир.
В нашей сети магазинов.
Не будет белорусских товаров, как в своё время мы вывели из ассортимента все без исключения российские.
Каждый выбирает для себя.
Я более не готов своими деньгами спонсировать режим слетевшего с катушек диктатора.
Да.
Это мой призыв к любому простому адекватному человеку, который как и я не влияет на геополитику, но считает правильным сделать хоть что-то конкретное.
Извините, братья Беларусы.
Но диктаторов не свергают шариками.
Шарики приводят к тому, что лучших и самых отважных из вас по одному истребляют, а остальных превращают в безмолвных и безвольных рабов.
Вы сделали свой выбор.
Теперь, выбор за каждым из нас", – написал предприниматель.
Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью со среды, 26 мая, и запрещает украинскм компаниям и самолетам находиться в воздушном пространстве этой страны.