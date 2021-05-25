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Журналист Михаил Ткач заявил о слежке со стороны госохраны президента

Журналист Михаил Ткач заявил о слежке со стороны госохраны президента
Обновлено 20:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач заявил о слежке со стороны охраны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он написал в Фейсбук. 

По его словам, "усиленное внимание" со стороны Управления госохраны (УГО) по отношению к съемочной группе он начал замечать после пресс-конференции Зеленского. 

Задача - контролировать наше местонахождение чтобы мы не сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский - врагом или частью олигархической системы", - написал он. 

Как сообщалось ранее, Зеленский провел пресс-конференцию 20 мая на территории государственного предприятия "Антонов". 

Впрочем, у многих украинцев его выступление вызвало скорее негативную реакцию, а некоторые отметили, что Зеленский изрядно нервничал и переживал. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Уго, Владимир Зеленский, Михаил Ткач.
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