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Украину накрывает грозами с градом: кому не повезет больше всего

Украину накрывает грозами с градом: кому не повезет больше всего
10:11 Сегодня Телеграф

Днем 26 мая в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Винницкой, а также Черкасской областях ожидается гроза с градом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, согласно предупреждению синоптиков, уровень опасности будет "желтым" (первый уровень опасности).

гроза

Карта: УГМЦ

Тем не менее в северных и центральных областях погода будет теплой, от +20 до +25 градусов.

По прогнозу синоптиков дожди также ожидаются на юго-западе страны.

Народный синоптик Леонид Горбань обещает сильную жару, ливни, грозы, бури летом 2021 года

В Киеве в среду ожидается дождь с грозой и градом. Температура будет на уровне +20 +22 градуса.

погода

Карта погоды: УГМЦ

Напомним, ранее украинский климатолог Светлана Краковская удивила украинцев прогнозом погоды на лето 2021 года.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Погода, Гроза, Град, Дождь, Прогноз погоды.
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