Украину накрывает грозами с градом: кому не повезет больше всего

Днем 26 мая в Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Винницкой, а также Черкасской областях ожидается гроза с градом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Так, согласно предупреждению синоптиков, уровень опасности будет "желтым" (первый уровень опасности).

Карта: УГМЦ

Тем не менее в северных и центральных областях погода будет теплой, от +20 до +25 градусов.

По прогнозу синоптиков дожди также ожидаются на юго-западе страны.

В Киеве в среду ожидается дождь с грозой и градом. Температура будет на уровне +20 +22 градуса.

Карта погоды: УГМЦ

Напомним, ранее украинский климатолог Светлана Краковская удивила украинцев прогнозом погоды на лето 2021 года.