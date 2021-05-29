Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты

В субботу, 29 мая, почитается память преподобного Феодора Освященного, игумена.

Феодор родился в Египте в семье богатых, знатных родителей, которые исповедовали христианство. В 14-летнем возрасте ушел из дома, чтобы вести иноческую жизнь. После скитаний поселился в монастыре под покровительством преподобного Пахомия. Позже Феодор стал игуменом Фиваидских обителей. За святость жизни Господь наградил преподобного даром чудотворений. Праведник умер в глубокой старости, в 368 году.

В народе Феодора прозвали Житником. Говорили: "У Житника одна забота - поле ячменное заборонить". Преподобного Феодора Освященного в народе считали покровителем хлебного зерна, поэтому 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков.

Обычно в этот день зацветала рябина - это означало конец заморозков и весенних похолоданий.

Народные приметы 24 мая

Зацвела рябина - скоро наступят очень теплые дни.

Рябина поздно зацвела - осень будет продолжительной и суровой.

Если в этот день собака лежит на земле, высунув язык - в ближайшие дни жди теплой погоды.

Если на озерах и прудах появились кувшинки - холодов больше не будет.

Родившиеся 29 мая суровы и надежны, хотя немного и ленивы. Носить им следует амазонит.

Что запрещено делать 24 мая

Нежелательно убираться дома - уборке лучше предпочесть уход за землей. Считалось, что так земля не обидеться и принесет хороший урожай.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

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