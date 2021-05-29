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Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты

Какой праздник 29 мая: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу, 29 мая, почитается память преподобного Феодора Освященного, игумена.

Феодор родился в Египте в семье богатых, знатных родителей, которые исповедовали христианство. В 14-летнем возрасте ушел из дома, чтобы вести иноческую жизнь. После скитаний поселился в монастыре под покровительством преподобного Пахомия. Позже Феодор стал игуменом Фиваидских обителей. За святость жизни Господь наградил преподобного даром чудотворений. Праведник умер в глубокой старости, в 368 году.

В народе Феодора прозвали Житником. Говорили: "У Житника одна забота - поле ячменное заборонить". Преподобного Феодора Освященного в народе считали покровителем хлебного зерна, поэтому 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков.

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Обычно в этот день зацветала рябина - это означало конец заморозков и весенних похолоданий.

Народные приметы 24 мая

  • Зацвела рябина - скоро наступят очень теплые дни.

  • Рябина поздно зацвела - осень будет продолжительной и суровой.

  • Если в этот день собака лежит на земле, высунув язык - в ближайшие дни жди теплой погоды.

  • Если на озерах и прудах появились кувшинки - холодов больше не будет.

  • Родившиеся 29 мая суровы и надежны, хотя немного и ленивы. Носить им следует амазонит.

Что запрещено делать 24 мая

  • Нежелательно убираться дома - уборке лучше предпочесть уход за землей. Считалось, что так земля не обидеться и принесет хороший урожай.

  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в популярных среди отдыхающих городах Украины на выходные.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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