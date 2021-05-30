Какой праздник 30 мая: народные приметы и запреты

В воскресенье, 30 мая, почитается память святого апостола из числа семидесяти учеников Иисуса Христа Андроника и его жены, помощницы в апостольских трудах, святой Иунии (Юния). Супруги были родственниками святого Петра.

Андроник и Иуния много трудились, проповедуя язычникам Евангелие. Многих привели к истинной вере. Также известно, что супруги много пострадали от идолопоклонников и мученически умерли во имя Христа.

Согласно народным верованиям, Андроник (Ондрон) является сторожем небесных ворот, которые удерживают дождевые тучи. Именно ему старались молиться о дожде. Просили святого "отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло".

Народные приметы 30 мая

Идет дождь на растущую луну - лето дождливым будет.

Холодный день - примета к тому, что летом будет град.

Вокруг флюгера, шпиля и подобных остроконечных предметов видно голубоватое мерцание - скоро начнется гроза.

Родившимся 30 мая дана способность заговаривать дождь. Носить им следует нефрит или бирюзу.

Что запрещено делать 30 мая

Нельзя принимать важные решения - будешь обманутым.

Чтобы не сглазить урожай, нежелательно веселиться и гулять вечером.

Запрещается употребление алкоголя.

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