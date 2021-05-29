Харьковский мясокомбинат влип в скандал из-за названия своей продукции

Производитель мясной продукции из Харькова влип в скандал из-за названия своей продукции.

На колбасу под названием "хохляцкая" обратил внимание нардеп Владимир Арьев.

"У меня к вам одна просьба: напишите им так, чтобы неделю горело. Эта торговая марка должна исчезнуть, а другие запомнить что бывает в таких случаях", - обратился он к пользователям сети.

Примечательно, что в настоящий момент рейтинг компании в Google опустился до 1,1 балла.

В комментариях пользователи выразили возмущение в сторону производителя из-за пренебрежительного названиея продукта, этнической дискриминации и украинофобских выражений.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года на Клавдиевской фабрике елочных игрушек под Киевом нашли украшения с логотипом армии России.

Руководству фабрики после этого пришлось извинится за этот инцидент.