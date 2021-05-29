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Харьковский мясокомбинат влип в скандал из-за названия своей продукции

Харьковский мясокомбинат влип в скандал из-за названия своей продукции
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Производитель мясной продукции из Харькова влип в скандал из-за названия своей продукции. 

На колбасу под названием "хохляцкая" обратил внимание нардеп Владимир Арьев. 

"У меня к вам одна просьба: напишите им так, чтобы неделю горело. Эта торговая марка должна исчезнуть, а другие запомнить что бывает в таких случаях", - обратился он к пользователям сети. 

Примечательно, что в настоящий момент рейтинг компании в Google опустился до 1,1 балла. 

В комментариях пользователи выразили возмущение в сторону производителя из-за пренебрежительного названиея продукта, этнической дискриминации и украинофобских выражений. 

 

 Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года на Клавдиевской фабрике елочных игрушек под Киевом нашли украшения с логотипом армии России

Руководству фабрики после этого пришлось извинится за этот инцидент

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Харьков, Колбаса, Владимир Арьев.
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