Опыт не пропьешь: патрульные вскрыли авто полиции линейкой прямо у стен Верховной Рады (фото)

Сегодня, 31 мая, возле Верховной Рады произошел курьезный случай с патрульными.

У автомобиля Toyota Prius захлопнулась дверь. Полицейские же не стали обращаться к специалистам, а решили вскрыть авто проверенным "дедовским" способом - линейкой.

Следует отметить, что таким методом пользуются угонщики, когда вскрывают автомобили.

Почему автомобиль полицейских оказался закрытым и где были ключи неизвестно. Можно только предположить, что стражам порядка все таки удалось открыть патрульное авто.

Снимки сделал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Напомним, как писал "Телеграф", на днях у известного киевского блогера Александр Барабошко ночью с Porsche украли фары.

А 26 мая от грабителей пострадала звезда сериала "Школа" Анна Тринчер, у нее украли 700 тыс. грн.