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Опыт не пропьешь: патрульные вскрыли авто полиции линейкой прямо у стен Верховной Рады (фото)
Опыт не пропьешь: патрульные вскрыли авто полиции линейкой прямо у стен Верховной Рады (фото)
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Опыт не пропьешь: патрульные вскрыли авто полиции линейкой прямо у стен Верховной Рады (фото)

Опыт не пропьешь: патрульные вскрыли авто полиции линейкой прямо у стен Верховной Рады (фото)
13:54 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

Сегодня, 31 мая, возле Верховной Рады произошел курьезный случай с патрульными.

У автомобиля Toyota Prius захлопнулась дверь. Полицейские же не стали обращаться к специалистам, а решили вскрыть авто проверенным "дедовским" способом - линейкой.

Следует отметить, что таким методом пользуются угонщики, когда вскрывают автомобили. 

Почему автомобиль полицейских оказался закрытым и где были ключи неизвестно. Можно только предположить, что стражам порядка все таки удалось открыть патрульное авто. 

Снимки сделал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Полиция под Верховной Радой 31.05.2021

Полиция под Верховной Радой 31.05.2021

Полиция под Верховной Радой 31.05.2021

Полиция под Верховной Радой 31.05.2021

Полиция под Верховной Радой 31.05.2021

Напомним, как писал "Телеграф", на днях у известного киевского блогера Александр Барабошко ночью с Porsche украли фары. 

А 26 мая от грабителей пострадала звезда сериала "Школа" Анна Тринчер, у нее украли 700 тыс. грн. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 304

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Верховная Рада, Полиция.
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