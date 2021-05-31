Суд признал Стерненко виновным по двум статьям: оправдали только в деле "о 300 гривнах"

Активиста Сергея Стерненко, которого оправдали по "делу о 300 гривнах", признали виновным по статье 146 (похищение человека), а также по статье 263 (незаконное обращение с оружием).
Об этом сообщается в его телеграм-канале.
"146 статью по мне и (Руслану, - ред.) Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за ней прошли", - говорится в сообщении.
Стерненко отмечает, что обвинение по этой статье обоснованы исключительно на показаниях, которые сам суд признал противоречивыми.
Также активист был признан виновным по ч. 1 ст. 263.
"То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием", - написал он.
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Как сообщалось ранее, 30 мая в Киеве и ряде других городов Украины прошли акции в поддержку Стерненко.