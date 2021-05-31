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Суд признал Стерненко виновным по двум статьям: оправдали только в деле "о 300 гривнах"
Суд признал Стерненко виновным по двум статьям: оправдали только в деле "о 300 гривнах"

Суд признал Стерненко виновным по двум статьям: оправдали только в деле "о 300 гривнах"

Суд признал Стерненко виновным по двум статьям: оправдали только в деле "о 300 гривнах"
16:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Активиста Сергея Стерненко, которого оправдали по "делу о 300 гривнах", признали виновным по статье 146 (похищение человека), а также по статье 263 (незаконное обращение с оружием). 

Об этом сообщается в его телеграм-канале. 

"146 статью по мне и (Руслану, - ред.) Демчуку оставляют, хотя сроки давности по привлечению за ней прошли", - говорится в сообщении. 

Стерненко отмечает, что обвинение по этой статье обоснованы исключительно на показаниях, которые сам суд признал противоречивыми. 

Также активист был признан виновным по ч. 1 ст. 263. 

"То есть стартовый шумовой пистолет суд считает огнестрельным оружием", - написал он. 

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. 

Как сообщалось ранее, 30 мая в Киеве и ряде других городов Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Суд, Сергей Стерненко.
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