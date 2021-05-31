Апелляционный суд оправдал Стерненко по "делу о 300 гривнах", за которые ему светило 7 лет

31 мая Апелляционный суд оправдал активиста Сергея Стерненка по "делу о 300 гривнах".

Об этом сообщили в Твиттере "Радио НВ".

⚡️ Сергія Стерненка виправдали за справою про "300 грн" — НВ (@tweetsNV) May 31, 2021

Сообщается, что 31 мая в Апелляционном суде Одессы состоялись дебаты сторон по делу о "разбое за 300 гривен", за который Сергею Стерненко и Руслану Демчуку дали по 7 лет и 3 месяца тюрьмы.

В результате суд признал сфабрикованным "дело о 300 гривнах" и оправдал активиста по 187 статье (за разбой).

Отметим, что активиста обвиняют в том, что он якобы причастен к похищению одесского депутата Сергея Щербича от пророссийской партии в 2015 году.

Напомним, Стерненку вынесли приговор 23 февраля, а 14 мая суд решил не изменять ему меру пресечения, оставив того под круглосуточным домашним арестом.

30 мая сторонники активиста вышли на протестную акцию к зданию Офиса президента.