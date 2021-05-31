Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

В понедельник, 31 мая, суд вынес приговор активисту Сергею Стерненко по делам о разбое, похищении человека и хранении оружия.

По итогу, он получил год условно, поскольку у него обнаружили один патрон калибра 5.45 мм.

Этот момент не обошел стороной пользователей сети, которые всячески начали обыгрывать эту ситуацию.

В частности, пользователи шутят, что патроном-то можно в кого-нибудь бросить.

а уявіть собі, якби стерненко тим патроном в когось кинув!? — неможливо (@your_melanie) May 31, 2021

Судом досі не встановлено, що зберігав Стерненко:

а) пісталет

б) пістолєт

в) пісталєт — Eлiс #СтерненкуВолю (@chestinround) May 31, 2021

Стерненко заподіє шкоду державі одним патроном

уявіть, що він може зробити з цілою обоймою — Snowie #ВолюПолітв'язням (@HuSnizhne) May 31, 2021

Стерненко, не кидай у мене патроном, ну бумласка — Oleh Novikov (@olehbatkovych) May 31, 2021

Знаєте чому помер Кеннеді?

То Стерненко в нього один патрон з літака кинув, бо 300 грн не віддавав — Dante. (@free_balthazar) May 31, 2021

редакція «право на владу» в цей момент: pic.twitter.com/7Ue6bPMGXT — неможливо (@your_melanie) May 31, 2021

На думку суду, діло було так pic.twitter.com/0n5I3YeMP9 — Бля, водний чіп накрився (@antonohaio) May 31, 2021

Также пользователи сравнили его с персонажем Ртуть из фильма "Мстители. Эра Альтрона".

Сам Стерненко тоже пошутил о количестве "патронов", подразумевая число подписчиков на сервисе Patreon.

Мене засудили за 1 патрон. Але ж насправді їх у мене 860!https://t.co/VPHqPlyxDG pic.twitter.com/4F1pvsSSha — Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2021

Как известно, активиста обвиняли в том, что он якобы причастен к похищению одесского депутата от пророссийской партии в 2015 году.

Кроме того, против него открыто еще одно дело о самозащите. Эпизод произошел в 2018 году, когда на него и его девушку совершили нападение двое злоумышленников, один из которых умер от ножевого ранения.