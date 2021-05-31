Вот почему умер Кеннеди: приговор Стерненко за патрон насмешил сеть

В понедельник, 31 мая, суд вынес приговор активисту Сергею Стерненко по делам о разбое, похищении человека и хранении оружия.
По итогу, он получил год условно, поскольку у него обнаружили один патрон калибра 5.45 мм.
Этот момент не обошел стороной пользователей сети, которые всячески начали обыгрывать эту ситуацию.
В частности, пользователи шутят, что патроном-то можно в кого-нибудь бросить.
а уявіть собі, якби стерненко тим патроном в когось кинув!?
— неможливо (@your_melanie) May 31, 2021
Судом досі не встановлено, що зберігав Стерненко:
а) пісталет
б) пістолєт
в) пісталєт
— Eлiс #СтерненкуВолю (@chestinround) May 31, 2021
Стерненко заподіє шкоду державі одним патроном
уявіть, що він може зробити з цілою обоймою
— Snowie #ВолюПолітв'язням (@HuSnizhne) May 31, 2021
Стерненко, не кидай у мене патроном, ну бумласка
— Oleh Novikov (@olehbatkovych) May 31, 2021
Знаєте чому помер Кеннеді?
То Стерненко в нього один патрон з літака кинув, бо 300 грн не віддавав
— Dante. (@free_balthazar) May 31, 2021
редакція «право на владу» в цей момент: pic.twitter.com/7Ue6bPMGXT
— неможливо (@your_melanie) May 31, 2021
На думку суду, діло було так pic.twitter.com/0n5I3YeMP9
— Бля, водний чіп накрився (@antonohaio) May 31, 2021
Также пользователи сравнили его с персонажем Ртуть из фильма "Мстители. Эра Альтрона".
Стерненко та патрон. Олія. Канва. pic.twitter.com/u6aehP7Rrz
— (@craftchen) May 31, 2021
Сам Стерненко тоже пошутил о количестве "патронов", подразумевая число подписчиков на сервисе Patreon.
Мене засудили за 1 патрон.
Але ж насправді їх у мене 860!https://t.co/VPHqPlyxDG pic.twitter.com/4F1pvsSSha
— Serhii Sternenko (@sternenko) May 31, 2021
стерненко сидітиме 859 років #стерненкуволю pic.twitter.com/uWZWtCfXMk
— патронна (@juliehasnochill) May 31, 2021
Как известно, активиста обвиняли в том, что он якобы причастен к похищению одесского депутата от пророссийской партии в 2015 году.
Кроме того, против него открыто еще одно дело о самозащите. Эпизод произошел в 2018 году, когда на него и его девушку совершили нападение двое злоумышленников, один из которых умер от ножевого ранения.