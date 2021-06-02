В Украине могут наконец заняться ляпами в школьных учебниках: Рада сделала шаг к принятию законопроекта

Народные депутаты в среду, 2 июня, проголосовали за законопроект, которым вводится скрупулезная ревизия учебных материалов для школьных учебников.

За соответствующий документ в первом чтении свой голос отдал 301 нардеп.

Этот законопроект позволит улучшить качество материалов, которые будут впредь помещаться на страницы школьной литературы. Документ, в частности, будет определять перечень критериев, основываясь на которые будет составляться учебный план.

Как отметила в своем Telegram-канале "слуга" Юлия Гришина, за законопроект проголосовали на последних минутах заседания парламента.

"Хорошее завершение парламентского дня! В последние минуты успели проголосовать за законопроект о школьных учебниках", - написала она.

Отметим, в последнее время проблема плагиата, ляпов и ошибок в школьных учебниках стоит достаточно остро. Так, буквально недавно в учебнике по украинскому языку для 10 класса нашли ссылку на сайт с "клубничным" контентом.

Помимо этого, недавно фурор среди родителей вызвала задача на умножение в учебнике по математике для младших классов.

А в учебнике по истории Украины для девятых и десятых классов заметили карту страны без Крыма.