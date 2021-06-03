Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Законопроект в таком виде ждет провал: что не так с планом Зеленского по борьбе с олигархами?
Законопроект в таком виде ждет провал: что не так с планом Зеленского по борьбе с олигархами?
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
Кого мы будем называть олигархами: адвокат дал оценку президентскому законопроекту
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
О СМИ и партиях, но почти ничего об экономике и финансах: опубликован текст законопроекта Зеленского "об олигархах"
"Через 30 лет увидят больных детей": украинец объявил голодовку из-за реформ питания Клопотенко
"Через 30 лет увидят больных детей": украинец объявил голодовку из-за реформ питания Клопотенко

Пандемия COVID-19 не повлияла на режим работы больше половины украинцев (инфографика)

Пандемия COVID-19 не повлияла на режим работы больше половины украинцев (инфографика)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф

Пандемия коронавируса и карантин, накрывшие Украину, никак не повлияли на занятость украинцев.

Об этом можно судить из опроса Центра Разумкова.

Так, по вопросу потери работы ситуация выглядит так:

  • 53% опрошенных не почувствовали никаких изменений за время коронавирусного карантина
  • 14% - полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы
  • 7% перешли на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы
  • 6% - ушли в частично оплачиваемый отпуск
  • 2% - ушли в полностью оплачиваемый длительный отпуск
  • 9% - ушли в неоплачиваемый отпуск
  • 4% - от пандемии потеряли работу

К тому же, отвечая на вопрос, как изменилась их зарплата во время пандемии коронавируса, 54% опрошенных признались, что размер гонорара не изменился. 37% - что он уменьшился, а 3% - что она выросла.

При этом на уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного (соответственно 40% и 26%). Отмечают, что она не изменилась - соответственно 52% и 67%, что она выросла - соответственно 3% и 4%.

Как карантин повлял на трудоустройство украинцев

Как сообщал "Телеграф", ранее меньше половины украинцев осведомлены о проблеме рынка земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 149

Все по теме:

Работа, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осталась кровь и покореженная коляска: в Одессе инвалида засосало в аппарат МРТ (фото)
02 "Око за око, зуб за зуб": в Днепре отец убитого педофилом мальчика отомстил убийством другому человеку
03 Перевернувшаяся фура полностью перекрыла трассу под Одессой (фото, видео)
04 Зеленский подписал ключевой указ по Донбассу: что об этом известно
05 Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Киевщине женщине-судье дали суровый тюремный срок за &quot;помощь&quot; бизнесмену
На Киевщине женщине-судье дали суровый тюремный срок за "помощь" бизнесмену
Девушка, ввязавшаяся в схватку с медведицей в США, удивила признанием (видео)
Девушка, ввязавшаяся в схватку с медведицей в США, удивила признанием (видео)
Строго по методичке: как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях (фото)
Строго по методичке: как депутаты голосовали за закон Зеленского про наказание за ложь в декларациях (фото)
Актер сериалов &quot;Роксолана&quot; и &quot;Папик&quot; скончался в возрасте 80 года
Актер сериалов "Роксолана" и "Папик" скончался в возрасте 80 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь