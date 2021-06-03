Пандемия COVID-19 не повлияла на режим работы больше половины украинцев (инфографика)

Пандемия коронавируса и карантин, накрывшие Украину, никак не повлияли на занятость украинцев.

Об этом можно судить из опроса Центра Разумкова.

Так, по вопросу потери работы ситуация выглядит так:

53% опрошенных не почувствовали никаких изменений за время коронавирусного карантина

14% - полностью или частично перешли на дистанционную работу с полным сохранением заработной платы

7% перешли на дистанционную работу с частичным сохранением заработной платы

6% - ушли в частично оплачиваемый отпуск

2% - ушли в полностью оплачиваемый длительный отпуск

9% - ушли в неоплачиваемый отпуск

4% - от пандемии потеряли работу

К тому же, отвечая на вопрос, как изменилась их зарплата во время пандемии коронавируса, 54% опрошенных признались, что размер гонорара не изменился. 37% - что он уменьшился, а 3% - что она выросла.

При этом на уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного (соответственно 40% и 26%). Отмечают, что она не изменилась - соответственно 52% и 67%, что она выросла - соответственно 3% и 4%.

Как сообщал "Телеграф", ранее меньше половины украинцев осведомлены о проблеме рынка земли.