Пандемия COVID-19 не повлияла на режим работы больше половины украинцев (инфографика)

Пандемия коронавируса и карантин, накрывшие Украину, никак не повлияли на занятость украинцев.
Об этом можно судить из опроса Центра Разумкова.
Так, по вопросу потери работы ситуация выглядит так:
К тому же, отвечая на вопрос, как изменилась их зарплата во время пандемии коронавируса, 54% опрошенных признались, что размер гонорара не изменился. 37% - что он уменьшился, а 3% - что она выросла.
При этом на уменьшение зарплаты чаще указывают работники частного сектора, чем государственного (соответственно 40% и 26%). Отмечают, что она не изменилась - соответственно 52% и 67%, что она выросла - соответственно 3% и 4%.
Как сообщал "Телеграф", ранее меньше половины украинцев осведомлены о проблеме рынка земли.