"Имеется достаточно информации": Украина ожидает терактов на ГТС

В связи с завершением строительства первой ветки российского газопровода "Северный поток 2", в Украине провели масштабные учения нацгвардии, полиции и ГСЧС. Это произошло на фоне роста опасений о возможных терактах на украинском участке газопровода, поставляющего газ из России в Европу.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться некоторое время дальше, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины", - рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, Украина ожидает, что начнутся провокации и попытки терактов на украинском участке газопровода.

"И тогда (в Кремле, - ред.) скажут: "Смотрите, видите, вот - поэтому пускаем через Северный поток-2", - сказал он.

Аваков указал, что МВД имеет "достаточно информации" от разведывательных органов, чтобы усилить реагирование, в том числе и по критической инфраструктуре.

Напомним, эксперты рассказали "Телеграфу", почему "Северный поток 2" не удалось остановить и как теперь должна действовать Украина.