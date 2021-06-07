Обретение главы Иоанна Предтечи: народные приметы и запреты 7 июня

В понедельник, 7 июня, православные христиане вспоминают третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день называют Ивановым, Иван - Медвяные росы.

Иоанн считается самым близким человеком для Иисуса Христа среди его последователей. Он предсказал как приход Спасителя, так и его жертву во имя веры. Сам крестил Иисуса в водах Иордана.

Иоанн обличал пороки и грехи. Креститель открыто выступил против царя Ирода за то, что тот отобрал у своего брата Филиппа супругу Иродиаду. За это Иоанн был заточен в темницу, но освобожден за поддержку иудейского народа. Сама Иродиада очень невзлюбила Иоанна. Она подговорила свою дочь попросить у Ирода голову пророка. Просьба царю не понравилась, но желание он исполнил.

Согласно преданию, Иродиада не разрешила хоронить голову Крестителя вместе с телом, а спрятала ее в своих покоях. После этого голову Иоанна находили и снова теряли. Так, 7 июня (25 мая по старому стилю) датируется третье обретение главы Иоанна Крестителя.

Медвяными росами день прозвали за то, что нередко утренние осадки 7 июня бывают с медовым привкусом - все из-за выделений тлей и червей, которые питаются соками растений. Считалось, что такие "росы" причиняют вред. Говорили: "Медовая роса сладко стелется, да больно выедает".

Народные приметы 7 июня

Обильная роса утром - примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы, напротив, нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.

Рябина зацвела поздно - осень долгой будет.

По этому дню примечали, какой будет урожай грибов. Если шел дождь, то считалось, что август будет холодный, и грибов в лесу не найдешь.

Родившиеся 7 июня, как правило, доживают до глубокой старости. Носить им следует сапфир.

Что запрещено делать 7 июня

Верили, что в первый понедельник июня при выходе из дома не следует сразу смотреть на небо, иначе можно привлечь неудачу.

По этой же причине 7 июня нельзя надевать темную одежду.

Нельзя допускать в этот день конфликты с близкими людьми.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лето в 2021 году в Украине будет относительно прохладным.