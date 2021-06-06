В плену у РФ находится девять украинских журналистов, и каждому из них грозит минимум 20 лет тюрьмы

В российских тюрьмах незаконно удерживаются девять украинских журналистов из Крыма, один находится под домашним арестом.

Об этом по случаю Дня журналиста сообщает Министерство иностранных дел в Facebook.

"С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму. На сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что за свою журналистскую деятельность и гражданскую позицию представителей СМИ преследуют и незаконно удерживают в тюрьмах.

Сейчас девять гражданских журналистов незаконно удерживают в тюрьмах РФ: среди них Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов.

Также 10 марта во временно оккупированном Симферополе ФСБ РФ задержала Владислава Есипенко, который сейчас находится под домашним арестом.

Напомним, в марте российский суд приговорил 62-летнего крымского активиста Олега Приходько к 5 годам колонии строгого режима.