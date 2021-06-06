Из-под палки мил не будешь: если любовь прошла, зачем унижать и мучить супруга и детей?

Насильно кого-то выдают замуж в Украине, наверное, в единичных случаях. Да и насильно женят, тоже, пожалуй, нечасто. Следовательно, в большинстве своем, совместную жизнь пара начинает по доброй воле и после некоего "конфетно-букетного" или "ресторанно-курортного" периода. С робких улыбок, волнительных встреч, страстных поцелуев, нежных объятий, приятных слов, признания в любви, сладких обещаний, клятв верности и грез жить долго и счастливо. Странно представить, что девушка под фатой мечтает побыстрее снять ее и надавать пощечин молодожену. Не хочется думать, что, глядя на новобрачную, мужчина сжимает кулаки в предвкушении ее избиения. А через время у пары появляется ребенок – так называемый, "плод любви". Но порой уже к этому периоду в молодой семье начинается разлад – необоснованные запреты, угрозы, оскорбления, истерики, скандалы, насилие. Выходит, "прошла любовь – завяли помидоры" и дальше пусть каждый живет сам по себе, пытаясь каким-то образом совместно обеспечить ребенку настоящее и будущее? Но это почти сказочный вариант. Как показывает практика, в подобном "бракованном" браке может родиться двое, и трое, и даже четверо детей, а семья будет оставаться под одной крышей и один из супругов превратит жизнь своей "половинки" в сущий ад.

Как развиваются отношения с абьюзером и к чему они могут привести – наглядно показывают рассказы от первых лиц на сайте "Мені здається" – в анонимном онлайн-дневнике, созданном для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия. "Телеграф" представляет несколько очередных историй от людей, чьих имен и мест проживания мы не знаем, и можем лишь посочувствовать им. Ну и еще – сравнить со своею жизнью или близких.

Как уйти от ревнивого и ленивого мужа без риска для себя и детей?

-Мне 42 года. Замужем уже 13 лет. У нас двое прекрасных детей - сын и дочь. Муж у меня гражданин Грузии, этим объясняется его темперамент и очень часто неконтролируемая ревность и ярость. Я устала от его обид, его беспричинной ревности. Я все время, до последних месяцев беременности, работала. Работала на двух работах и с маленьким первым ребенком, чтобы прокормить нас. Так как муж был постоянно в поисках, как, впрочем, и до сих пор, все время ждет лучших времен, лучших предложений, лучших условий работы, лучшей зарплаты. Я все обязанности тяну на себе, так как понимаю, что если не я, то больше и никто. Я оплачиваю коммунальные, оплачиваю учебу и кружки детей, покупаю продукты, все семейные хлопоты на мене. А если мужу приходится с чем-то столкнуться, что должен решить он, то я и все окружающие такого выслушают, что мне просто стыдно и за него, и за себя. И обидно, что я позволила человеку сесть себе на шею. И постоянно выслушиваю, что я не такая, родители мои не такие, дети не слушаются его, доходит до личных оскорблений. Но я боюсь от него уйти или даже просто выгнать из своей квартиры, так как он угрожает мне физическим увечьем или расправой, боюсь, что даже дети его не остановят. Я внутренне в очень депрессивном состоянии, меня спасают мои дети, любимая работа, да и просто неумение сдаваться даже в очень сложных ситуациях. Но сейчас я на распутье, я морально очень задавлена. Я бы с удовольствием уехала в другой город, чтобы начать новую жизнь с детьми, но без него. Я могла бы сама это сделать, но с детьми я не знаю, как это организовать, так как я очень ответственный человек в жизни, и боюсь подвергать риску благополучие и здоровье своих детей. Но и так жить я больше уже не могу, просто нету сил.

"Противна близость с ним... Он берет силой"

-Я мама 4 деток, замужем. 10 лет. Я постоянно сижу дома, меня муж никуда никогда не отпускает. Он не пьет.

Я уже говорила ему, что хочу развестись. Он угрожает, что повесится без меня... Но я его не ЛЮБЛЮ уже... Я терплю ради детей.

Иногда были побои, редко. В основном, когда я не хочу... Вообще мне противна близость с ним... Он берет силой.

Я устала... Я не могу так. Я не знаю, что делать.

Муж - экс-милиционер грозится пристрелить

-Мы женаты 7 лет. Это мой второй брак. От первого есть сын 18 лет. А в этом браке - сын, которому 5 лет. Муж - бывший милиционер. Первые годы он пил и приходил пьяный, меня бил. Все заявления, которые я писала, когда вызвала полицию, пропадали бесследно и ни одного ответа не получила. Когда он меня избил на улице, когда я гуляла с коляской, то заступились чужие люди и тогда на заявление пришел ответ, что с ним провели разъяснительную работу. Я - ученый, доктор наук, профессор. Все эти годы я терпела, работала и собирала деньги на жилье - купила квартиру. Теперь я хочу развестись, и чтобы мы могли в покое жить в своем жилье с детьми, и не могу. Муж угрожает расправой, что пристрелит (пистолет официальный, имеет разрешение по работе), каждый вечер крики и скандалы, обзывает нецензурной лексикой, кричит, больше пугается младший сын.

В течение дня постоянно между прочим говорит, что «делай-делай ремонт, ты туда не поедешь, ты сдохнешь и твои дети будут сиротами», как бы случайно при малейшей возможности проходит и толкнет изо всех сил, может сказать, что не толкал, что мне показалось и постоянно обзывает. Я на самом деле боюсь и больше за детей. Полиция за эти годы показала, что вызвать их - это еще больше его злить, но и жить так дальше я тоже не могу. Что мне делать - не знаю. Вот сейчас после очередной оценки кто я, потока матов, махания кулаком мне перед лицом, я искала информацию и нашла этот дневник.

Близкие люди опустошают своей токсичностью

-Хочу быть счастливой и не могу и, наверное, не смогу... Тянут вниз близкие люди, самые близкие родственники... Опустошают своей агрессией, злостью, неумением контролировать свои эмоции... Годами их влияние не дает сил на изменения своей жизни... Постоянно что-то должна! Я живу их жизнью... Одинока... Не могу изменить ничего, так как есть маленькие племянники, которые меня любят... Не могу не ходить к ним, потому что знаю, что со мной им хорошо, что я никогда не скажу им слов, которые говорит им их мама... Хочу хоть немного радости им принести, любви, поддержки... Трудно... Сейчас особенно тяжело... Пережила тяжелое ДТП. Операции, больницы, реабилитация... Морально еще не отошла. А здесь дальше такой негатив... Они не думают, не ценят свою жизнь, своих детей, семьи, а я и дальше что-то кому-то должна...

Бывший угрожает и глумится, а заступиться некому

-У меня есть ребенок (4 месяца). Роды были в декабре. Он не дает мне высказывать свои мысли. Не дает гулять с ребенком и без. Не дает высказывать свое мнение. Называет меня оскорбительно. И, несмотря на то, что я рассталась с ним, называет меня женой. Угрожает мне расправой, моим сыном. Моя мама против меня. Я одна с ребенком. Заявление я писала один раз, вызывала милицию три раза. Мне некуда спрятать ребенка и себя. Глумится, нападает, не позволяет быть собой. Пьет боярышник. Помогите!

Она превратила жизнь мою и детей в ад

-Я - мужчина, мне 42 года. Страдаю сам и двое моих сыновей от психологического и физического насилия со стороны жены. В течение всей семейной жизни жена проявляла периодические знаки агрессии: плевала в лицо, давала пощечины, обзывала грязными словами (конченый, чмо, дебил, чтоб ты сдох...). Становилось все труднее, ведь это все отражалось не только на мне, а и на моих детях. Случалось, что жена бросалась с кулаками на свою мать. С братом не общается.

В прошлом году попробовали разъехались, попробовали двигаться самостоятельно. Детям дали право выбора, так как старшему 16, а младшему – 11 лет. Дети изъявили желание проживать со мной. Так мы прожили без агрессии, насилия и грубых слов матери-насильницы 8 счастливых месяцев. В этот период она подыскала себе спутника жизни, и даже успела продать мою машину (ездил по поручению).

В конце года у нее отношения с любовником не сложились. Слезно попросилась домой, к детям, якобы, сильно изменилась и все переосмыслила. Дети были не в восторге, однако убедил их. Когда она вернулась назад, началось все то же, даже значительно хуже.

Я не сдержал обещание перед детьми, что никто больше не будет на вас кричать и бить. Ежевечерние истерики привели к радикальным действиям - я подал на развод. Так как дети полностью меня поддерживают, жена захотела все у меня отобрать. Вызовы полиции, клевета, телефонные звонки моим начальникам, друзьям, запирание от меня и детей комнаты... Взыскание алиментов, хотя проживает в квартире, которую я снимаю, я оплачиваю коммунальные, нанимаю детям репетиторов, оплачиваю их лечение, досуг... Она превратила жизнь мою и детей в ад. Старшему сыну в этом году выпускаться, а мать не дает ни средств по алиментам, ни оплату за репетиторство, тратя их по своему усмотрению.

Я и старший сын обращались и в полицию, и в службу по делам детей, и в суд об отмене алиментов... Такое ощущение, что судебная практика - исключительно на стороне женщин. Я потерял сон, желание работать, вес... Трудно понять, какую травму понесут дети в социум и в свои семьи.

Если вам кажется, что вы теряете себя, если вам кажется, что к вам проявляют жестокость, если вам кажется, что вами манипулируют, если вам кажется, что вас используют, - то это не кажется, а так и есть на самом деле. Успейте это осознать и изменить до того, как может случиться трагедия.

Сайт "Мені здається" создан совместными усилиями Института когнитивного моделирования, Общества Красного Креста Украины и телеведущей Марией Ефросининой.