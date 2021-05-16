"Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец": жертвы семейного насилия готовы на суицид

У жертв семейного насилия не такой уж богатый выбор возможностей избавиться от систематических унижений, оскорблений, душевных или физических травм, сексуальных домоганий, предательства и просто ежедневного страха. Одни, все-таки, порывают с токсическими отношениями и начинают свою жизнь с "чистого листа", порой совершают подобную ошибку снова, но продолжают бороться. Другие решаются на уход из жизни... Сложнее сделать решительный шаг несовершеннолетним и матерям (изредка - отцам) с детьми, ведь дети – это не "совместно нажитое имущество" вроде мебели, машины и даже квартиры. Что делать людям, если нет профессии и работы, денег, друзей и родных? Или родственники есть, но не могут оказать помощь или настроены против вас?

Как развиваются отношения с абьюзером и до чего они могут привести – наглядно показывают рассказы от первых лиц на сайте "Мені здається" – в анонимном онлайн-дневнике, созданном для поддержки лиц, страдающих от домашнего насилия. "Телеграф" выбрал несколько разных ситуаций.

"Встречался, обещал и бросил: я – как сломанная игрушка"

- 6 лет я встречалась с парнем, он был верующим человеком, которому я верила больше, чем себе. Поначалу все было прекрасно: мы жили в разных городах, и он бросал все и приезжал ко мне - встречи, прогулки, романтика. Но всегда был какой-то камень преткновения. Если он приезжал, приходилось уговаривать его отца через бабушку, чтобы тот разрешил ему остаться ночевать со мной в одной квартире (в квартире 5 человек живет +ради него я спала на полу у бабушки в комнате, так как денег на съем жилья не было). А человеку 23 года, на минуточку, страшное безденежье, когда я его кормила и все, что зарабатывала, тратила на него.

А потом он поехал в Польшу, по приезду сделал мне предложение и поехали мы знакомиться с его родней и тут все началось. Его родители - безумно верующие люди и, конечно, я им не понравилась, и тема со свадьбой замялась, пока не приму водное (крещение, хоть я крещеная). Дальше - побег от армии, он переехал ко мне в город жить, не вместе - он же верующий, но регулярному сексу это не было помехой, я же его будущая жена.

Потом он уехал в Америку со своей родней - типа путь нашей семье прокладывать, а потом 2 года ждали грин-карту, потом карантин... Но я ждала, меня кормили обещаниями, мечтами, говорили, что любят, а 25 декабря сказали, что уже полгода встречается с новой девочкой, верующей, которая нравится его родителям, да и вообще он сказал, что еще до отъезда в Америку хотел со мной расстаться (хоть говорил, что любит, что я его жена и т. д.).

Меня это подкосило, я боюсь оставаться дома, потому что внутри пустота, она меня поглощает, я работаю максимально, чтобы не быть наедине со своими мыслями... Вот вам и верующий, выкинул как ненужный мусор и теперь счастлив с другой, а я - сломанная игрушка, которой первые месяцы было даже больно дышать... Что мне дальше делать, я не знаю, мне больно и страшно.

Удар ниже пояса – и он же удар по сердцу

- Мне 41. Я - мужчина. И... жертва. Да, именно так. Жертва домашнего насилия. Вот уже 16 лет. Боже, как же шестнадцать?! Ведь совсем недавно была свадьба, рождение дочери, новая квартира, карьера, второй ребенок, еще квартира, пуще прежней.

ЧМО. Да, так она меня однажды назвала. "Ты - чмо". И расписала в деталях, смакуя подробности и конкретизируя. Пока мне дальше нечего добавить. Еду в полицию писать заявление про насилие и просить у них помощи.

Причина: вчера получил несколько ударов ниже пояса ногами и выше пояса руками от нее, после угрозы их нанесения. Целью был именно пах, куда обещала бить, благо, не попала.

Муж грозится выжить из дома

- С мужем мы женаты 19 лет, сыну - 18. Проблем в браке было всегда много, но в последние месяцы к постоянным оскорблениям и контролю прибавилось еще манипулирование темой жилья. Мы все эти годы проживаем в двухкомнатной квартире с его мамой. Они вдвоем и являются совладельцами жилья. Морально он доводит всех дома до отчаяния, а меня постоянно гонит из квартиры, зная, что пойти мне некуда - ни подруг, ни родственников, посвященных в эти проблемы - нет. Купить или снять жилье - очень трудно. Зарплата небольшая, а цены на жилье... То, что происходит психологическое насилие, видит сын, но отец его тоже унижает и угрожает чем угодно. Скоро ВНО, поступление в вуз, а морально мы такие истощенные, что просто ужас.

Соседская драма, грозящая перерасти в трагедию

- По соседству живет семья - отец, мать и сын. Живем мы рядом уже более двадцати лет и все это время у них какие-то проблемы. Как говорится, неблагополучная семья. Но на учете у служб они никогда не были. Отец работает грузчиком на рынке, мама там же продавщицей работала, сейчас вынуждена сидеть дома - все из-за родного сына. Мальчик вырос и решил, что родители ему мешают. Этот двадцатилетний «ребенок» устраивает такое, что и понять трудно. Сначала он начал ночевать в подъезде и говорить, что его выгнали из квартиры и не пускают, потом звонил по разным социальным службам, что родители его бьют, насилуют и вообще издеваются над ним.

Была полиция, были службы, выяснили, что все ложь. Тогда он решил ограбить родителей, соседка пришла вся в слезах, сказала, что вынес все сбережения, ноутбуки, телефоны и даже инструменты отца, а в полицию она пойти не может, потому что это родной ребенок. Он их ограбил и жил где-то месяца три неизвестно где. А сейчас опять вернулся, но от полной безнаказанности стал вести себя еще хуже: ждет, пока отец уйдет на работу, и доводит маму до истерики, обзывает разными словами, угрожает, что убьет, а когда она кого-то зовет на помощь, говорит, что это она над ним издевается и ее надо в психушку закрыть.

Я не раз была при их скандалах, потому что соседка боялась с ним сама оставаться. А сейчас я ему мешаю и угрожать он стал мне. Как встретит, говорит, что, если будете защищать мою маму, узнаете на себе, на что я способен. Я живу одна с дочерью и, если честно, очень боюсь. Что с этим можно сделать и можно ли вообще?

"Я дошла до того, что не вижу смысла жить"

- Практически вся моя жизнь - это насилие, в основном, домашнее насилие от родителей и брата. Отец - алкоголик, мать, которая ненавидит и издевается, брат, который может бить,

и издеваться, и унижать... Унижения, обзывания, побои, ограничения, обвинения, сексуальный интерес и приставания брата. Я дошла до того, что не вижу смысла жить, я не могу найти профессию или работу, кем бы я хотела быть, у меня много неуверенности в себе. Живу в, практически, постоянном страхе и тревоге, с недавнего времени меня стало очень трясти, частые истерики и слезы, хочется кричать... Я мечтаю о безопасности и покое. Мне кажется, что скоро я не выдержу и совершу суицид, я готова это сделать. В подростковом возрасте у меня были попытки убить себя. Я много лет держусь, думая, все изменится, но все только хуже... Хотя что-то и улучшилось. Стала обращаться в полицию и меня стали меньше обижать. Меня еще и из квартиры хотят выгнать. На улице не выжить вообще. Просто хотелось поделиться где-нибудь этим. Думаю, скоро меня уже не станет, терпению пришел конец...

До развода – 20 лет брака, травма уха и выбитые зубы

- Меня зовут Мирослава. Мне 43 года. Позади 20 лет брака, по словам знакомых и соседей - «прекрасного брака». А я после года бракоразводного процесса выдохнула и живу.

Я коротко.

Муж: подполковник фискальной службы, упрощенно - налоговик. Нереализованный, с кучей комплексов с детства, с директивной мамой и пониженной способностью к самообслуживанию.

Я: женщина. Хорошая, милая, умная, красивая, с кучей комплексов с детства.

И вот такие 2 человека встретились.

Результат: двое прекрасных сыновей, с кучей комплексов с детства, потому что все сцены были у них на глазах.

Разбитая барабанная перепонка (моя) моим мужем, выбиты передние зубы: на их месте прекрасные виниры, выбитый палец, год работы с психотерапевтом, 1,5 года - антидепрессанты.

Я сейчас в прекрасной форме и есть желание сделать фотосессию под слоганом «Не молчи!», где хочу продемонстрировать для всех женщин, как сделать шаг, принять ситуацию, которая происходит с ними, взять на себя ответственность за то, что с ними произошло, и говорить, не бояться.

Моя история на самом деле очень длинная, и она закончились счастливо: я имею 2-х детей и СЕБЯ!

Если вам кажется, что вы теряете себя, если вам кажется, что к вам проявляют жестокость, если вам кажется, что вами манипулируют, если вам кажется, что вас используют, - то это не кажется, а так и есть на самом деле. Успейте это осознать и изменить до того, как может случиться трагедия.

Сайт "Мені здається" создан совместными усилиями Института когнитивного моделирования, Общества Красного Креста Украины и телеведущей Марией Ефросининой.