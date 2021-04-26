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"Бьет - не значит "любит", это значит, что убьет" – в Черновцах мужчина оставил сиротами двух детей

"Бьет - не значит "любит", это значит, что убьет" – в Черновцах мужчина оставил сиротами двух детей
19:14 Сегодня Телеграф

Тема насилия в официальных и гражданских семейных отношениях актуальна для нашей страны. И не только потому, что из-за низкого уровня жизни в Украине женщинам с детьми сложно снять жилье, найти работу с зарплатой, покрывающей необходимые расходы семьи. К сожалению, вырваться из плена токсичных отношений с мужчиной-абьюзером порой не могут и женщины с хорошим образованием (а то и двумя), престижной профессией и высокими личными доходами. Семейные тираны пугают связями, грозятся отобрать совместных детей, порочат репутацию, досаждают преследованием. А если дети от предыдущего брака, то их судьба и вовсе не заботит домашнего агрессора. К сожалению, даже правоохранительные органы не могут защитить женщин, если от них нет соответствующего заявления о насилии. И если есть – это мало что меняет. К тому же, по признаниям самих потерпевших, нередко полицейские-правоохранители сами отговаривают их от подачи заявления, дескать, "это ничего не даст", "только хуже будет". Доходит до циничного: "Ну не убил же!".

Одна из подобных ситуаций произошла недавно в Черновцах: жертву насилия уже похоронили, человек, проявивший жестокость, находится под стражей и уверяет, что в содеянном раскаивается. "Телеграф" узнавал подробности.

Информация о гибели 34-летней черновчанки появилась в ленте Фейсбука с подачи лидера Женского движения "За майбутнє" Ирины Сусловой, узнавшей о беде от одного из сообществ Черновцов, а те – от мамы несчастной женщины.

"Неделя в реанимации. Кома. Многочисленные травмы, ушиб головного мозга, перелом седалищной кости, перелом трех ребер ... СМЕРТЬ.

Неоднократные избиения и издевательства над женщиной заканчивались ничем. Однажды от отчаяния жертва подала заявление в правоохранительные органы, а затем забрала его по собственному желанию...

Собственное это было желание или чья-то прихоть или принуждение - одному Богу известно, но то, что Елены сегодня не стало - трагедия для семьи, маленьких детишек и звоночек для правоохранительных органов и всей страны.


За рубежом есть такая практика: даже если до приезда полиции пара урегулировала конфликт, и претензии исчерпаны - того, на кого заявила жертва - отправляют на допрос и берут случай под особый контроль. Что же происходит у нас? Ничего - забрала заявление и забрала, а, следовательно - на одно дело меньше работы правоохранителям. Никто не будет заботиться о твоем состоянии и не позаботится о судьбе ваших отношений. Полицейские должны внимательнее относиться к таким случаям, поскольку, к сожалению, иногда они могут заканчиваться так трагично.

Муж погибшей сейчас находится в СИЗО, потому что его действия теперь можно трактовать как убийство".

Ирина Суслова объяснила, почему ей "болит" эта тема - депутаты партии, к которой относится их движение, участвовали в разработке законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по увеличению админответственности за совершение домашнего насилия.

 

Как произошел инцидент, рассказали в черновецкой полиции.

- Вечером 10 апреля мы получили сообщение о том, что бригада экстренной медицинской помощи обнаружила в гараже одного из спальных районов Черновцов женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями. Туда выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции. Полицейские установили нападающего - сожителя потерпевшей. 42-летнего мужчину задержали.

 Пострадавшая несколько дней находилась в реанимационном отделении больницы. Все это время ее мама надеялась на чудо.

"Сейчас она находится в коме третьей степени, врачи не дают никакой надежды, что она выживет. Но я мать, и верю, что Господь смилуется над ней и нашей семьей, и моя дочь будет жить, ведь сиротами могут остаться двое ее детей. Я работаю, но заработной платы не хватает, человек не работает - болеет раком, начал принимать химиотерапию. Буду благодарна за любую помощь", – с такой просьбой 57-летняя женщина обратилась к землякам.

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 Однако 19 апреля, несмотря на старания врачей, пациентка скончалась. После этого следователи изменили квалификацию уголовного производства с части 1 на часть 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

- Как пояснил задержанный, конфликт с сожительницей возник из-за его ревности. А под действием алкоголя гражданину было сложно контролировать свои действия. Свою вину он признает и раскаивается в содеянном. За совершенное преступление ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В полиции также подтвердили, что скончавшаяся черновчанка осенью минувшего года подавала в полицию заявление о том, что гражданский муж ее побил. Но потом написала встречное заявление, что претензий к нему не имеет.

 

Как рассказал ТСН родной брат погибшей Александр, первый муж и отец детей Елены умер несколько лет назад. После того она еще некоторое время жила с хорошим человеком. Но последние месяцы Елена начала встречаться с другим мужчиной. "Однажды он ее сильно избил. Сначала она мне призналась, что это сделал он, и подала заявление в полицию. Я нашел того черта, он клялся и божился, что это не он, что сестру и пальцем не трогал. Тогда Елена вдруг написала заявление в полицию о том, что претензий к тому черту не имеет".

По словам брата, некоторое время Елена то уходила к новому "ухажеру", то возвращалась к детям. А потом пропала из виду, потому что он никуда ее не отпускал и ни с кем не позволял общаться даже по телефону.

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"Он мне заявил, что Елена будет жить с ним, они поженятся, — вспоминает Александр. - Я настаивал, чтобы это мне сказала сама сестра, чтобы я от нее услышал, и тогда я не буду их искать. Но ей он трубку не давал".

Обсуждая этот ужасный случай, часть комментаторов традиционно считает, что история типичная и женщина "сама виновата", раз продолжала сохранять отношения, закончившиеся, в итоге, трагично. "Это страшно когда женщина себя не ценит", "Жить с тем, кто систематически прибегает к рукоприкладству, надеясь, что, может, не убьет - это сознательный выбор".

Другие пользователи считают несовершенным правовой аспект таких ситуаций. "Пока не будет тяжелых травм или смерти - полицейские ничего сделать не могут. Только на словах они скажут ему, что так делать нельзя, максимум заплатит админштраф. Когда будете вызывать полицию в следующий раз, то, простите меня, пока они приедут, он три раза успеет отдубасить или убить. Моей знакомой в ситуации с насилием со стороны мужа полиция сказала "Мы не в Америке живем..." (типа, что они не могут ничего сделать)".

"Должно быть иначе: если написала заявление, то полиция должна что-то сделать, а не так -"написала – забрала". Нужно внести изменение в законе, чтобы такие заявления уже не забирались, а такие мужчины, как минимум, были на учете!"

Абсолютное большинство поддерживает простой совет: "Девочки!!!! Бьет - это не значит "любит", это значит, что убьет - включайте мозг и бегите, пока не поздно".

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Черновцы, Домашнее насилие, Избиения.
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