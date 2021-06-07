"Доктор популизма": в сети обсуждают лишение Лукашенко научного звания

Ученый совет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Об этом в Facebook сообщает общественная организация "Красный Губер".

"Только что на заседании Ученого совета университета Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора КНУ им Т.Шевченко", - говорится в сообщении организации.

В сети стали обсуждать эту новость.

"Цікаво, як так сталося, що він це звання мав, мабуть був доктором популізму. Коли що, то зможе стати доктором Киво-Магилевськой академії імені найвеликшего", - пишут в сети.

Напомним, диплом почетного доктора Александру Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года на то время ректор вуза Леонид Губерский, а само звание ему было присвоено 2 ноября того же года.

Как сообщал "Телеграф", ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Александр Лукашенко, который позволил боевикам группировки "ЛНР" допросить задержанного журналиста Романа Протасевича, заставляет Украину реагировать на такие действия.