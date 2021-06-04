"Будет больно": Кулеба пригрозил Лукашенко из-за приглашения боевиков "ЛНР"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Александр Лукашенко, который позволил боевикам группировки "ЛНР" допросить задержанного журналиста Романа Протасевича, заставляет Украину реагировать на такие действия.

Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с "1+1".

По словам Кулебы, несмотря на то, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, это не значит, что Украина будет молчать, хотя будет "действовать взвешенно".

"Будет больно Александр Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В том числе и экономических. Не буду бросаться угрозами, но хочу сказать, что есть вещи, которые мы не прощаем. Неуважение к территориальной целостности Украины - одна из таких", - подчеркнул он.

К тому же Кулеба добавил, что сейчас дипломатичних связей между Украиной и Беларусью нет.

"У нас есть посольство. Есть их посольство здесь. Впрочем, это для решения гуманитарных вопросов. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет. Киев не признал Лукашенко", - добавил дипломат.

Как сообщал "Телеграф", ранее Протасевич в интервью пожалел Лукашенко.