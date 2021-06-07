"Здесь подходит слово кринж": Тупицкий засветился на обложке журнала о "британской Украине"

В сети появилась информация о журнале, в котором отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий размышляет о создании "британской Украины".

Об этом написала в Фейсбук журналистка Ольга Руденко.

"Не знаю, что происходит, но, похоже, бывший глава КС Александр Тупицкий издал журнал, полностью посвященный продвижению двух вещей: самого Александра Тупицкого и... идеи того, что Украина должна стать страной Британского Содружества и признать королеву главой государства", - написала она.

Журналистка указывает, что издателем материала выступает выдуманная фирма, а один из создателей причастен к рейдерству в универмаге.

"Есть вообще какие-то интерпретации происходящего?", - написала она.

"При этом в Великобритании нет даже Конституции", - отреагировал на пост блогер Михаил Голуб.

Пользователям сети тоже пришли в восторг от такого.

С содержанием самого журнала можно ознакомиться по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главы КСУ Тупицкого.

А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.