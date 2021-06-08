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"Что ты несешь?" Украинцы бурно обсуждают "большое садоводство" Зеленского
09:09 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении высадить в стране за три года 1 млрд деревьев встретили бурным обсуждением в сети.

Об этом высказались пользователи сети Фейсбук.

"Сначала они украли на большом строительстве, а теперь хотят воровать на большом садоводстве... Что дальше!? Разведение лосей, пчеловодство, скважина к центру земли? Хотя нет. Лоси уже были. Лосей они уже развели", — прокомментировали инициативу Зеленского киевлянин Мирослав Гай.

Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бирюков также не остался в стороне и высказался по данному поводу.

"Площадь нашей страны, естественно с учетом Крыма и всей территории на востоке - 603 549 км². Вычтем 4% площади водоемов и рек, получив в итоге 579 407 км². 1 000 000 000 деревьев / 579 407 км² = 1 725 деревьев на км². 1 000 000 м² / 1 725 деревьев = 579 м² на каждое новое дерево. Это вот всю территорию страны, каждый ее уголок, города и поселки, поля и овраги делим на квадраты 24 на 24 метра. На каждом дачном участке в шесть соток посадим дополнительное Дерево Зеленского. На каждом стандартном футбольном поле будет расти 12 Деревьев Зеленского. Сложная математика для него. Можно проще - ЧТО ТЫ НЕСЕШЬ, ИД*ОТ?", — написал он.

Другой пользователь Фейсбука под ником Oleksiy Drone также прокомментировал план президента.

"Посадил миллиард елей, А выросли туи. Еще не имели в президентах. Мы такого...", — написал он.

В Фейсбук-группе "В сухом остатке", также высказались касательно программы Зеленского.

"А зимой? шо зимой? сажает или нет? пи*дец. а куда же он на**й денется?", — написали в группе.

Журналист Цензор.НЕТ Yevheniy Kuzmenko также не остался равнодушным к заявлению президента, составив ироничный стих.

"Миллиард деревьев, Выросли в саду. Триллион младенцев, Вышли погулять. Миллион проектов, Тысяча реформ, Доктора устали, Калькулятор сдох", — написал он.

Писатель Богдан Процишин также отреагировал на предложение Зеленского, поделившись карикатурой по данной теме.

Напомним, что 7 июня Зеленский рассказал о программе, по которой каждый ребенок в Украине будет получать процент от добычи недр.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский.
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