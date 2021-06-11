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Какой праздник 11 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 11 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В пятницу, 11 июня, почитается память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы.

Феодосия родилась в Константинополе в 8 веке. Из 7 лет служила в женском монастыре святой мученицы Анастасии. Во время правления Льва III Исавра в церквях уничтожались священные изображения, но 17-летняя Феодосия вместе с другими сестрами встала на их защиту. За это инокинь было решено казнить через обезглавливание. Случилось это 16 апреля, а вот 11 июня по новому стилю мощи девы были перенесены в Венецию.

На Феодосию начинала рожь в поле колоситься. Говорили: "Федосьи-девицы, как рожь на трубицы, начинает колоситься". Также в этот день идут первые боровики (колосовики): "Колосится рожь - много грибов найдешь, а если знойный июнь - на колосовики плюнь".

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Кроме этого 11 июня было принято кормить домашних животных хлебными баранками и печеными лепешками. Верили, что такие угощения повышали плодовитость у скота.

Народные приметы 11 июня

  • Если много ржи появилось, значит, грибов много соберешь.

  • День выдался жарким, значит мало вылезет грибов-колосовиков.

  • Дождливый день - к богатому урожаю ржи.

  • Родившиеся 11 июня смогут противостоять злу.

Что запрещено делать 11 июня

  • Нельзя холсты белить, когда рожь зацвела.

  • Детям 11 июня нельзя было скакать на досках, которые раньше были за качели. Такая шалость могла привести к несчастью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 10 июня украинцев будут "радовать" дожди и ливни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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