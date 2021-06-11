Какой праздник 11 июня: народные приметы и запреты

В пятницу, 11 июня, почитается память преподобномученицы Феодосии Константинопольской, девы.

Феодосия родилась в Константинополе в 8 веке. Из 7 лет служила в женском монастыре святой мученицы Анастасии. Во время правления Льва III Исавра в церквях уничтожались священные изображения, но 17-летняя Феодосия вместе с другими сестрами встала на их защиту. За это инокинь было решено казнить через обезглавливание. Случилось это 16 апреля, а вот 11 июня по новому стилю мощи девы были перенесены в Венецию.

На Феодосию начинала рожь в поле колоситься. Говорили: "Федосьи-девицы, как рожь на трубицы, начинает колоситься". Также в этот день идут первые боровики (колосовики): "Колосится рожь - много грибов найдешь, а если знойный июнь - на колосовики плюнь".

Кроме этого 11 июня было принято кормить домашних животных хлебными баранками и печеными лепешками. Верили, что такие угощения повышали плодовитость у скота.

Народные приметы 11 июня

Если много ржи появилось, значит, грибов много соберешь.

День выдался жарким, значит мало вылезет грибов-колосовиков.

Дождливый день - к богатому урожаю ржи.

Родившиеся 11 июня смогут противостоять злу.

Что запрещено делать 11 июня

Нельзя холсты белить, когда рожь зацвела.

Детям 11 июня нельзя было скакать на досках, которые раньше были за качели. Такая шалость могла привести к несчастью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 10 июня украинцев будут "радовать" дожди и ливни.