В ЕС начали признавать украинские свидетельства о вакцинации: названа первая страна

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признала украинские сертификаты вакцинации.

Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Твиттер.

"Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации", - написал он.

Также он поздравил своего венгерского коллегу Петера Сийярто с достижением этой договоренности.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Стоит отметить, что Венгрия является единственной страной ЕС, где проводят вакцинацию российским средством "Спутник V". Будут ли пропускать в Украину людей, получивших прививку этим средством, Кулеба не сообщил.

Однако стоит отметить, что россиянам, привитым "Спутник V", для въезда в Украину все равно надо иметь на руках негативный ПЦР-тест.