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Какой праздник 12 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В субботу, 12 июня, почитается память преподобного Исаакия Далматского, игумена. Также этот день носит название "Змеиный праздник."

Исаакий жил в IV веке. Приняв постриг, поселился в пустыне недалеко от Константинополя. При правлении римского императора Флавия Юлия Валента закрывались и разрушались храмы. Исаакий пришел к правителю просить не притеснять верующих и дать добро на открытие храмов, но тот бросил его в овраг. Преподобный предсказал Валенту смерть раньше, чем умрет он сам. Так и случилось. Когда армия императора была разбита царем Феодосием, Исаак был назначен игуменом обители, позже названной Далматской.

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Змеиным этот день прозвали, потому что с 12 июня, когда было уже тепло, змеи выползали из своих зимних нор. Поэтому ходить в лес было опасным делом. Говорили: "Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы".

Народные приметы 12 июня

  • Если утром трава без росы – вечером будет дождь.

  • На рассвете и закате солнце чистое, бледно-розового или золотистого цвета, значит ближайшие дни будут погожими.

  • Примечали в этот день откуда дует ветер. Если он дул с юга, то осень будет теплая, если с запада, то дождливая, а если с севера, то холодная и ранняя.

  • Родившиеся 12 июня обладают хорошим здоровьем и имеют способности заговаривать змеиный укус.

Что запрещено делать 12 июня

  • Нельзя убивать змей. Верили, что они могут мстить, напав на дом обидчика.

  • Запрещено лгать, подставлять человека, хитрить - столкнетесь с предательством.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине на выходных будет теплая, но с осадками в некоторых областях.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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