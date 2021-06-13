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Какой праздник 13 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 13 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 13 июня, почитается память апостола от семидесяти Ерма (Ермия) Далматского.

Ерм Далматский был одним из 70-ти апостолов, которых Иисус избрал для проповеди. О его жизни практически ничего не известно. Известно лишь, что в Далмации Ерм успешно наставлял язычников, обращая их в христианскую веру. Бог наделил апостола даром исцеления и предсказания. Скончался в I веке.

14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали день Еремея Запрягальника, а 13 июня, когда сев заканчивался, наступал день Еремея Распрягальника. Говорили: "Еремей сев начинает, Еремей и заканчивает"; "Распрягальник — севу край, коня распрягай"; "Пришёл севу край и, опустив сетево на землю-кормилицу, сеятели и пахари опускались на землю, катались по траве, изымали тем самым надсаду великую, страдную".

Народные приметы 13 июня

  • Много росы - к ясной погоде.

  • Ненастный день - зима будет суровой.

  • Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей.

  • В этот день слушают кукушку. Если она кукует тихо и редко, значит погода в ближайшие дни будет плохой.

  • Родившимся 13 июня будет покровительствовать судьба. Носить им следует сапфир.

Что запрещено делать 13 июня

  • Чтобы дорога не закончилась бедой, в этот день старались не нагружать лошадей. На них не ездили и не запрягали в телегу.

  • Не желательно 13 июня переезжать. Верили, что смена обстановки может лишить сил и здоровья.

  • В этот день запрещено поднимать упавшую булавку, которая служила как оберег от порчи и сглаза - негатив вернется к человеку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине на выходных будет теплая, но с осадками в некоторых областях.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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