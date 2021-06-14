Какой праздник 14 июня: народные приметы и запреты

В понедельник, 14 июня, почитается память святого Иустина Философа, известного также как Иустин Римский, Иустин Великий и раннехристианский мученик. В народе 14 июня называли Устин-Брусничные губы.

Иустин родился в конце I века в самарийском городе Сихеме. В 30-летнем возрасте принял крещение и отправился проповедовать. Был защитником христиан. Позже Иустин открыл училище, где рассказывал о христианской философии. В середине II века Иустин смог убедить императора Пия, чтобы тот прекратил преследование христиан. Был предан римскому суду и казнен из-за клеветы одного из завистников.

По преданиям, Иустин Философ всегда встает на сторону обиженного и слабого. Молятся святому женщины, которые пострадали от домашнего насилия.

Народные приметы 14 июня

Утренняя радуга - к дождю.

Рассветное солнце бледное - к вечеру пойдет дождь.

Ветер дует с западной стороны - ожидай ухудшения погоды в ближайшее время.

Если на небе тучи, но лютики не закрыли цветы, значит дождя не будет.

Родившиеся 14 июня суровы и строги. Они всего достигают в зрелые годы. Им покровительствует инжир.

Что запрещено делать 14 июня

Нельзя выходить в огород работать. Верили, что может случится пожар, либо урожай будет небольшим.

Находиться с нелюбимым человеком в этот день не следует. Лучше провести Устинов день в заботе и любви.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода в Украине на понедельник, 14 июня, будет прохладной.