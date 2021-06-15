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Дожди начнут уходить: синоптики озвучили прогноз погоды на 16 июня

Дожди начнут уходить: синоптики озвучили прогноз погоды на 16 июня
23:18 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

16 июня дожди начнут уходить из Украины.

Об этом 15 июня в своем прогнозе рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температурные показатели в среднем по стране будут до +22 +27 градусов.

Морские воды на западе страны, в Крыму и Винницкой, Одесской, Николаевской областях будут прогреты до +20 +23 градусов.

карта

В Карпатах погода будет без снега, но со средними температурами +8 +14 градусов.

Осадки местами с грозой ожидаются на всех территориях страны, кроме западных.

украина погода

В Киеве погода будет без осадков, а средние температуры будут на уровне +25 +26 градусов.

погода

Погода: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики удивили украинцев прогнозом погоды на неделю.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, как изменится погода в Украине до конца текущей недели.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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