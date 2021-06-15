Дожди начнут уходить: синоптики озвучили прогноз погоды на 16 июня

16 июня дожди начнут уходить из Украины.

Об этом 15 июня в своем прогнозе рассказала синоптик Наталья Диденко.

Температурные показатели в среднем по стране будут до +22 +27 градусов.

Морские воды на западе страны, в Крыму и Винницкой, Одесской, Николаевской областях будут прогреты до +20 +23 градусов.

В Карпатах погода будет без снега, но со средними температурами +8 +14 градусов.

Осадки местами с грозой ожидаются на всех территориях страны, кроме западных.

В Киеве погода будет без осадков, а средние температуры будут на уровне +25 +26 градусов.

Погода: УГМЦ

Напомним, что ранее синоптики удивили украинцев прогнозом погоды на неделю.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, как изменится погода в Украине до конца текущей недели.