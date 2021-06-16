Это точно международный сертификат? В украинском свидетельстве о вакцинации от коронавируса нашли странности

Украинские журналисты нашли странности в украинском свидетельстве о вакцинации от коронавируса, которое вызвало немало вопросов.

Выданный ему документ опубликовал Виталий Глагола, показав, как собственно выглядит международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 в Украине.

Его коллега Сергей Сидоренко на своей странице в "Фейсбук" раскритиковал сертификат, увидев несколько ляпов.

"Итак, вот эту писульку, в которой вместо названия вакцины записано "Коронавирусная болезнь COVID-19", а в графе "производитель" вписали кириллицей "Серум Инститьют оф Индиа", у нас всерьез называют "международным сертификатом"? - задается вопросом журналист, отметив, что данный документ вызывает у него "смех с нотками истерики".

Напомним, в Украине наблюдается снижение числа людей, не желающих прививаться от коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.