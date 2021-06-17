В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня

За день в Украине зарегистрировали 1188 граждан с COVID-19.
Об этом говорится в отчете Минздрава 17 июня.
Отметим, что в стране на сегодняшний день болеет 29 718 граждан, в последний раз подобное число регистрировали 30 июня 2020 года, и тогда оно составило 28 967 человек.
Сообщается, что за день в стране:
Заразились 2,227 млн граждан с момента начала пандемии в стране, вылечились 2,14 млн людей, а умерли только 51,9 тысячи.
За 24 часа больше всего в стране заболевших:
Напомним, что эксперты назвали сроки начала в Украине новой волны коронавируса из-за появления и распространения штамма "дельта" в России.