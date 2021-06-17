Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине заговорили о снятии Авакова: что из этого правда
В Украине заговорили о снятии Авакова: что из этого правда
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)

В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня

В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня
08:29 Сегодня Телеграф

За день в Украине зарегистрировали 1188 граждан с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава 17 июня.

Отметим, что в стране на сегодняшний день болеет 29 718 граждан, в последний раз подобное число регистрировали 30 июня 2020 года, и тогда оно составило 28 967 человек.

скрин

Сообщается, что за день в стране:

  • попал в больницу 601 человек,
  • 55 пациентов умерли,
  • 4682 украинца побороли болезнь,
  • прошли тест на "корону" 55296 граждан.

Заразились 2,227 млн граждан с момента начала пандемии в стране, вылечились 2,14 млн людей, а умерли только 51,9 тысячи.

За 24 часа больше всего в стране заболевших:

  • 251 человек в Киеве,
  • на Харьковщине 96 граждан заболели,
  • 78 человек заразились на Днепропетровщине COVID,
  • 60 жителей киевщины подхватили вирус,
  • в Запорожской области 58 человек получили диагноз коронавирус.

Напомним, что эксперты назвали сроки начала в Украине новой волны коронавируса из-за появления и распространения штамма "дельта" в России. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 402

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
02 Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
03 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
04 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
05 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня
В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня
Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою
Боевики подстрелили украинского военного на Донбассе, еще один погиб не в бою
&quot;Пишу курсовую на е**чем украинском языке&quot;: в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
"Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь