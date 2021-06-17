В Украине впервые за год менее 30 тысяч болеющих коронавирусом: свежие данные на 17 июня

За день в Украине зарегистрировали 1188 граждан с COVID-19.

Об этом говорится в отчете Минздрава 17 июня.

Отметим, что в стране на сегодняшний день болеет 29 718 граждан, в последний раз подобное число регистрировали 30 июня 2020 года, и тогда оно составило 28 967 человек.

Сообщается, что за день в стране:

попал в больницу 601 человек,

55 пациентов умерли,

4682 украинца побороли болезнь,

прошли тест на "корону" 55296 граждан.

Заразились 2,227 млн граждан с момента начала пандемии в стране, вылечились 2,14 млн людей, а умерли только 51,9 тысячи.

За 24 часа больше всего в стране заболевших:

251 человек в Киеве,

на Харьковщине 96 граждан заболели,

78 человек заразились на Днепропетровщине COVID,

60 жителей киевщины подхватили вирус,

в Запорожской области 58 человек получили диагноз коронавирус.

Напомним, что эксперты назвали сроки начала в Украине новой волны коронавируса из-за появления и распространения штамма "дельта" в России.